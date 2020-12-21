SON DAKİKA HABER! Corona mutasyon haberleriyle dünya alarma geçti! İşte mutasyon ile ilgili tüm detaylar…

Son dakika haberler… Corona virüs aşısı uygulamaları dünyada ilk kez İngiltere'de başladı. Bütün dünya İngiltere'de uygulanan aşı sonuçlarına odaklanmışken, yine İngiltere'den gelen 'Corona mutasyon' açıklamaları insanlarda paniklere neden oldu. İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın "Corona virüs mutasyona uğradı. Şimdi yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamasının ardından İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yaptığı "Corona virüste kontrolü kaybettik" açıklaması gündem yarattı.
"KONTROLÜ KAYBETTİK"
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 'Corona virüs mutasyon' açıklaması yaparak, yeni corona virüsün kontrolden çıktığını ifade etti. Hancock, "Corona virüs vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor" dedi.
"BU KADAR HIZLI YAYILACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK"
Hancock, "Orijinal planımızda corona virüsün mutasyona uğrayacağına dair bir bilgimiz yoktu. Mutasyona uğramış virüsün bu kadar hızlı yayılacağını tahmin etmiyorduk. VUI-202012/01 ismi verilen bu virüsün orijinal corona virüsüne göre daha hafif olduğuna dair bir kanıt yok" diye konuştu.
Endişeye neden olan yeni türe ilişkin detaylı ilk çalışma 11 Aralık'ta tamamlandı. Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, "kontrolden çıktığını" söylediği "VUI-202012/01" adı verilen türün ilk örneği, esasen eylül ayında görüldü.
"KISITLAMALARA RAĞMEN ENFEKSİYON SAYISININ DÜŞMEMESİ ŞÜPHELENDİRDİ"
Bulaşma oranı, kasım ortasına kadar çok düşük seviyelerde kaldı ancak bu türle bağlantılı vakalardaki artış, ilk olarak kasım sonunda ulusal kısıtlamalara rağmen Kent'teki enfeksiyon oranlarının neden düşmediğinin araştırılmasıyla ortaya çıktı. Türün daha sonra, hızla Londra ve Essex'e yayıldığı belirlendi.
CORONA MUTASYONU BAŞAK PROTEİNİNDE GÖRÜLDÜ
İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söyledi.
"YENİ CORONA VİRÜS VAKALARININ YÜZDE 43'Ü BU TÜRDEN"
En son rakamlar, İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün bu türden kaynaklandığını gösterdi. Bu oranın İngiltere'nin doğusunda yüzde 59, Londra'da ise yüzde 62 olduğu tespit edildi. Ancak tür, sadece bu yerlerle sınırlı kalmayıp tüm ülkeye yayıldı.
"MUTASYONUN AŞININ HEDEFLENDİĞİ BAŞAK PROTEİNİNDE GÖRÜLMESİ ENDİŞE YARATTI"
Mutasyon, virüsün hücrelerin içine girmesine yol açan başak proteininde görüldü. Bu değişimin, virüsün yayılma oranını nasıl etkilediği henüz belirlenemese de değişimin aşının hedeflediği başak proteininde görülmesi, bir endişe kaynağı olarak ortaya çıktı.
CORONA MUTASYON İLE BİRLİKTE YÜZDE 70 DAHA HIZLI YAYILIYOR
Başbakan Boris Johnson, yeni türün yüzde 70 daha hızlı yayıldığını tespit ettiklerini ancak daha öldürücü olduğuna dair bir veri bulunmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında, türün ciddi hastalığa veya ölüme yol açma olasılığının daha yüksek olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı vurgulanarak, "Ancak bunu daha iyi anlamak için vakaları incelemeye devam ediyoruz. Ölüm oranlarının gecikmeli geldiğini biliyoruz ve önümüzdeki haftalarda bunu sürekli olarak izlememiz gerekecek" ifadesi kullanıldı.
MUTASYONUN CORONA VİRÜS AŞISINA OLASI ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR
Açıklamada, Pfizer'ın aşısının insanları yeni türe karşı koruyamayacağına dair hiçbir kanıt bulunmadığı, bu konuda şu anda daha fazla laboratuvar çalışması yapıldığı bildirildi.
"VİRÜS ENFEKTE OLABİLMEK İÇİN KENDİNİ EN UYGUN HALE GETİRİYOR"
Bologna Üniversitesinden Federico Giorgi, Science Daily internet sitesine yaptığı açıklamada, virüsün insanları enfekte edebilmek için halihazırda kendini en uygun hale getirdiğini belirterek, "Bu durum, aşı dahil geliştirmekte olduğumuz tedavilerin tüm virüs türlerine karşı etkili olabileceği anlamına geliyor" dedi.
CORONA VİRÜS MUTASYONU DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU
Yeni tür endişeye neden olsa da Covid-19'un daha önce de mutasyona uğradığı biliniyor. Şimdiye kadar, en az 7 Covid-19 ana grubu tespit edildi. Geçen yıl aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen orijinal tür, L grubu olarak bilinirken, daha sonra 2020'nin başında "S" ve ardından "V" ve "G" grupları gelişti.
"G" grubu en yaygın olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülürken, ancak önlem almada geç kalınmasıyla bu tür hızlı bir şekilde yayıldı ve "GR", "GH" ve "GV" isimleri verilen mutasyonlara uğradı.
Bu arada, orijinal "L" grubu, daha hızlı önlem alınması sayesinde, Asya'da değişikliğe uğramadan daha uzun süre varlığını sürdürdü.
Daha az sıklıkta diğer birkaç mutasyon da "O" adı altında gruplandırıldı.
DSÖ AÇIKLADI: İNGİLTERE İLE YAKIN TEMASTAYIZ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü Sylvie Briand, İngiltere'de görülen Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız kanalında açıklamalarda bulunan Briand, DSÖ'nün şu anda yeni ortaya çıkan corona virüsün daha yüksek ölüm oranlarına yol açacağına işaret eden bir kanıtı olmadığını söyledi.
"EK LABORATUVARDA ARAŞTIRILMASI GEREKİR"
Briand, "Virüsler değişir ve şimdi olanlar ise şaşırtıcı değil. Virüsün insan sağlığı üzerindeki etkisinin değişip değişmeyeceğini anlamak için ek laboratuvar araştırması yapmamız gerekiyor. Bu noktada, ölüm oranlarında herhangi bir değişiklik görmüyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni virüs mutasyonunun aşıların etkinliğini etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine Briand, "Tek ihtiyacın olmasıdır" yanıtını verdi. "Birleşik Krallık'ta alınan önlemlerin, aşıların piyasaya sürülme sürecinde (virüsün mutasyonlu halinin) yayılmasını engelleyeceğine inanıyorum" diyen Briand, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.
İLK İNGİLTERE'DE TESPİT EDİLDİ
İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.
HOLLANDA, DANİMARKA VE AVUSTURALYA SIÇRADI
Dünya Sağlık Örgütü aynı mutasyonun, Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğünü bildirdi. İngiltere'nin yeni mutasyon duyurusundan saatler sonra, ilk seyahat yasağı kararı Hollanda hükümetinden gelmişti. Hollanda, 1 Ocak'a kadar tüm yolcu uçuşlarının yasaklandığını açıkladı. Hükümet "yeni virüsün Hollanda'ya yayılması riskini mümkün olduğunca minimize etmek için" yasaklandığını duyurmuştu.
DANİMARKALI YETKİLİLER AÇIKLADI: 12 KİŞİDE BAŞKA TÜR TESPİT EDİLDİ
Öte yandan Danimarkalı yetkililer, geçen ay vizon çiftliklerinde çalışan 12 kişide virüsün başka bir türünün tespit edildiğini duyurdu. Değişikliğin başak proteininde meydana gelmesi aşının etkinliğini engelleyebileceği korkusuna yol açtı. Bu nedenle hükümet, 17 milyon vizonun itlaf edilmesine karar verdi.
AB KONRTOL MERKEZİ RAPOR HAZIRLADI: ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR
Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği ve etkilerinin araştırılmaya başlandığı bildirildi.
MUTASYONA UĞRADI AMA HASTALIK YAPMA ÖZELLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YOK
Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Covid-19'un, İngiltere'de yüzde 70 artırabilen mutasyonlara uğradığı ancak hastalık yapma özelliğinde bir değişiklik yapmadığı yönündeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
PROF. DR. İSMAİL BALIK: DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ MUTASYONA UĞRADI
Corona virüs ailesinde yer alan Covid-19'un yıl içinde çok kez mutasyona uğrağını anımsatan Balık, ancak kesin bilgilerin yapılacak bilimsel incelemeler ile tam olarak netlik kazanabileceğini söyledi.
Balık, İngiltere'den bildirilen mutasyonla ilgili dün gece yarısı Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince rapor yayımlandığını vurgulayarak, "Bu mutanta şimdilik SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildi." ifadelerini kullandı.
KRİTİK SORULAR: AŞILARI ETKİSİZ BIRAKACAK MI? 'DAHA AĞIR HASTALIK YAPACAK MI?
Covid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine ilişkin kapsamlı inceleme yapılmasının önemine işaret edilen raporda, ilgili virüsün araştırılmaya başlandığını ifade eden Balık, şu bilgileri verdi:
"Mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tip olan virüse ilişkin inceleme yapılıyor. Bu kapsamda, 'Virüs, hangi ülkelere yayılıyor?', "Piyasadaki PCR testleri ile tespitten kaçıyor mu?', 'Kullanılan antikor ya da plazma tedavilerinden etkilenmiyor mu?', 'Halihazırdaki aşıları etkisiz bırakacak mı?', 'Daha ağır hastalık yapacak mı?', 'Hastalığı geçirmiş olanlarda ikinci enfeksiyon geçirilme oranını artıracak mı?' başlıklarında araştırılıyor."
Virüsün İngiltere dışında başka ülkelerde de görüldüğünün raporlandığına işaret eden Balık, "Şu ana kadar Hollanda, Belçika Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiği raporda yer aldı." dedi.
"VİRÜSTE 'ÇOKLU SPİKE PROTEİN MUTASYONU' TESPİT EDİLDİ"
Prof. Dr. Balık, "Bu mutasyonun İngiltere'de son günlerdeki salgının büyümesine etki ettiği düşünülmektedir" bilgisinin de raporda yazıldığına değindi.
"ESKİ VİRÜSTEN FARKI YOK SADECE BULAŞMA GÜCÜ ARTMIŞ OLABİLİR"
Daha hızlı yayılan bir tip olan virüste "Çoklu spike protein mutasyonu" tespit edildiğini aktaran Balık, şöyle konuştu:
"Çoklu spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında bir çok noktada mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar genelde tek noktada olmuştu. Şu anki bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü artırdığını göstermektedir."
"CORONA VİRÜS AŞILARINI ETKİSİZ KILACAĞINA DAİR VERİ YOK"
Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı.
AŞILARIN İŞE YARAYIP YARAMAYACAĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU
İngiltere'de keşfedilen mutasyona uğramış Covid-19 türü nedeni ile Avrupa'da birçok ülke önlemleri sıkılaştırırken, aşıların virüsün yeni türüne karşı etkili olup olmayacağı tartışması başladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn basına yaptığı açıklamada, İngiltere'de keşfedilen ve çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan mutasyon geçirmiş yeni Covid-19 türünün aşı üzerinde bir etkisinin olmadığını ifade etti.
"VARSAYIM DOĞRUYSA VİRÜS DAHA HIZLI YAYILIYOR"
Virüs mutasyonunun kendisini çok endişelendirdiğini dile getiren Spahn, "Varsayım doğruysa, bu mutasyona uğramış virüs önemli ölçüde daha bulaşıcı, yüzde 70'e kadar, o zaman tabii ki çok daha hızlı yayılıyor" dedi.
"CORONA MUTASYONUNUN AŞI ÜZERİNDE HİÇ BİR ETKİSİ YOK"
Temelde virüslerin mutasyona uğramasının normal olduğunu vurgulayan Spahn, "Bugünkü bilgilere göre, Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) ve Avrupalı yetkililere danıştıktan sonra bu mutasyonun aşı işlemi üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadelerini kullandı. Bunun çok iyi bir haber olduğunu dile getiren Spahn, "Bu, mutasyona uğramış türe karşı aşının da işe yaradığı anlamına gelir" dedi.
BAKAN KOCA AÇIKLADI: TÜRKİYE'YE UÇUŞLAR DURDURULDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi. Koca ayrıca İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını açıkladı.
AB ÜLKELERİ TREN SEFERLERİNE DE SON VERMEYE BAŞLADI
Avrupa ülkeleri de hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı.
Demir yolu firması Eurostar'dan yapılan ilk açıklamada, bugünden itibaren Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam trenlerinin iptal edildiği belirtildi. Daha sonra Paris seferlerinin de durdurulacağı bildirildi.
TREN İSTASYONLARINDA HAREKETLİLİK YAŞAMDI
Bu kararlar nedeniyle İngiltere'den Hollanda, Belçika ve Fransa'ya giden trenlerin kalktığı Uluslararası Saint Pancras Tren İstasyonu'nda hareketlilik gözlendi.
Muhtemel son trenleri kaçırmak istemeyen bazı yolcular, daha önce aldıkları biletlerin günlerini değiştirerek trenlere binmeye çalıştı.
AVRUPA ÜLKELERİ BİRBİRİ ARDINA YASAK KARARI ALDI
Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, Avusturya, Finlandiya ve Hollanda İngiltere'yle uçuşları durduracaklarını bildirdi. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.
HOLLANDA'NIN UYGULADIĞI YASAK YIL SONUNA KADAR SÜRECEK
Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.
İTALYA 6 OCAK'A KADAR GEÇERLİ KARAR ALDI
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.
ALMANYA'DA 31 ARALIK'A KADAR YASAĞI SÜRDÜRECEK
Avusturya hükümeti, uçuş yasağının ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.
Alman yetkililer, pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları durdurduğunu ve yasağın 31 Aralık'a kadar süreceğini bildirdi.
KUVEYT VE SUUDİ ARABİSTAN DA SEYAHAT YASAĞI KARARI ALDI
Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıkladı.
İrlanda hükümeti de İngiltere'den bu ülkeye olan uçuşlara 48 saatlik bir yasak getirdiklerini duyurdu.
Kuveyt ve Suudi Arabistan da seyahat yasağı alırken, listenin daha da büyümesi bekleniyor.
GIDA TEDARİKİ AKSAYACAK
Bu arada, Dover Limanı yetkilileri, Fransa'nın aldığı karar nedeniyle 48 saat boyunca İngiltere'den tırların çıkmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Fransa'dan İngiltere'ye sevkiyata izin verilse de ancak şoförlerin İngiltere'de sıkışıp kalmamak için seyahat etmeyeceğinden korkuluyor.
Sınır kısıtlamaları, kıta Avrupa'sına İngiliz mallarının sevkiyatı ile gıda tedarikinde kesintiye yol açacağı anlamına geliyor.
Yiyecek ve İçecek Federasyonu (FDF) CEO'su Ian Wright, "İngiltere'den Fransa'ya olan yük trafiğinin askıya alınması, Noel'de İngiltere'ye taze gıda tedarikinde ve İngiltere'nin yiyecek ve içecek ihracatında ciddi kesintilere yol açabilir." uyarısında bulundu. Wright, hükümet, tır sürücülerinin yasaktan muaf tutulması için Fransız hükümetini çok acilen ikna etmesi gerektiğini de vurguladı.
JOHNSON, ACİL DURUM KABİNESİNİ TOPLAYACAK
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyahat yasağı ve tırların geçişine izin verilmemesini görüşmek üzere acil durum kabine toplantısını yapma kararı aldı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "etkili planların uygulanmasını sağlamak için" başka toplantılar da yapılacağı duyuruldu.
AB DE ACİL TOPLANIYOR
Avrupa Birliği (AB), nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere bugün saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından İngiliz basınına yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını "bu hükümetlerin kendi kararı olarak gördükleri" kaydedildi.
PROF. DR. CERAN: SON YILLARDA AŞI KARŞITLIĞI ARTTI
Prof. Dr. Nurgül Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle Türkiye'de aşı karşıtlığının belirgin olarak arttığını, burada bazı doktorların aşı konusunda medya aracılığıyla ısrarlı ve sürekli olumsuz görüş belirtmesinin zaman içinde toplumda karşılık bulduğunun düşünüldüğünü aktardı.
Dünyada doğal, organik beslenme, beslenme trendleri ve ilaç karşıtlığı ortaya çıktığını dile getiren Ceran, böyle bir trendde aşı karşıtı söylemlerin toplum tarafından kısa sürede benimsendiğini ifade etti.
"AŞININ MİLYONDA BİR OLAN YAN ETKİSİNİN SÜREKLİ DİLE GETİRİLMESİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"
Ceran, "Aşının içindeki koruyucu maddelerin zararlı olduğu şeyler veya aşının milyonda bir olan yan etkisinin sürekli dile getirilmesi toplum üzerinde korku temelli olumsuz bir etki bırakmıştır. Aşıda nadir görülen bu yan etkiler aslında hastalıkta daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu sağlık profesyonellerince bilinmektedir ama gürültülü tartışmaların arasında vatandaşa ulaşamamaktadır." diye konuştu.
FİMLER VE KİTAPLAR KOMPLE TEORİLERİNİ ARTIRDI
Covid-19 enfeksiyonunun ortaya çıkmasının, bunun yıllar önce filmlerde, bazı romanlarda işlenmesinin komplo teorilerinin artmasına neden olduğunu vurgulayan Ceran, şöyle devam etti:
"KOMPLO TEORİLERİ DE AŞI KARŞITLIĞINI ARTIRMIŞTIR"
"Komplo teorileri de aşı karşıtlığını artırmıştır. 'Zaten bu virüs herkesi aşılamak için laboratuvarda üretildi.' gibi söylemler sosyal medyada sıkça yer almaktadır. Bütün bu teorileri bir yana bırakalım, geldiğimiz noktada enfeksiyon ülkemiz için çok yaygınlaşmış durumdadır. Bunun üstesinden ancak diğer önlemlerle birlikte aşı olarak gelinebilecektir. Aşı temin edildiğinde toplumda ne kadar çok kişi aşılanırsa duyarlı kişi sayısı o oranda azalacak ve enfeksiyon yayılım zinciri kırılmış olacaktır. Aşılamada genel kural toplumun yüzde 90'ı aşılanırsa o etkene karşı herkes aşılanmış gibi korunmanın elde edilmesidir. Yani aşılanmayan az sayıda kişi de (enfeksiyon etkeni bağışık kişi sayısının çokluğu nedeniyle kişiden kişiye bulaşamayacağı için) aşılananlardan dolaylı olarak yararlanmaktadır. Aşı karşıtlığı nedeniyle bu oran düşük kalırsa, toplumun geneli için böyle bir korunmadan söz etmek mümkün olmayacaktır. Kovid-19 enfeksiyonunda izolasyon, maske, mesafe, hijyen gibi diğer önlemlere ek olarak yaygın aşılamayla salgının üstesinden gelinebileceği düşünülmektedir."
"ÇİN AŞISI İNAKTİF AŞI OLUP DENENMİŞ VE ETKİNLİĞİ BİLİNEN BİR TEKNİKLE ÜRETİLEN AŞIDIR"
Prof. Dr. Nurgül Ceran, bilimsel ortamlarda yapılması gereken tartışmaların toplumun önünde yapılmasının vatandaşta akıl karışıklığına neden olduğunu, bilim insanlarının bu tartışmaları toplumun önünde yapmamaya özen göstermesi gerektiğini söyledi.
Ceran, "Bir grup araştırmacı aşı yararlı derken, diğer grubun devamlı zararlarını ön plana çıkarması, bilerek veya bilmeyerek yanlı davranması, bilgi kirliliğini artırmakta ve komplo teorisi üretenlere malzeme vermektedir. Bu süreçte bilgisine başvurulan kişilerin basın önünde tutarlı olmaya özen göstermeleri önemlidir. Sosyal medyaya malzeme olabilecek, yanlış anlamalara neden olabilecek konulara girilmemelidir." tavsiyesinde bulundu.
Çin'den gelecek inaktive aşıda Faz-3 çalışmalarının yakında tamamlanmış olacağının bildirildiğini hatırlatan Ceran, şöyle devam etti:
"ETKİNLİĞİ GÖSTERİLMİŞSE, YAN ETKİSİ DE YOKSA GERİSİ ÖNEMLİ OLMAMALIDIR"
"Faz-3 çalışmaları bir ilacın/aşının etkinliğinin ve yan etkilerinin geniş kitlelerde (40-50 bin) denenmesi demektir. Sağlık otoritelerince bu süreç tamamlandıktan sonra aşıların ülkemize alınacağı belirtilmektedir. Vatandaşa sunulmadan önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bütün ilaçlarda olduğu gibi bu aşılara da güvenlik testleri uygulayacağı belirtilmektedir. Bir aşının nerede üretildiği değil, etkinliği önemlidir. Etkinliği gösterilmişse, yan etkisi de yoksa gerisi önemli olmamalıdır. Çin aşısı denen aşı, ayrıca inaktif aşı olup şimdiye kadar denenmiş ve etkinliği bilinen bir teknikle üretilen aşıdır. Aşılardan bazılarının etkili olduğu yapılan toplantılarda bildirilmiştir."
"BİR ANLIK TEDBİRSİZLİK BİZİ ÇOK ZORLU BİR MÜCADELESİNİN İÇİNE ATABİLİR"
Üç aşıda Faz-3 çalışmalarının tamamlandığının açıklandığını ifade eden Ceran, "Yine de Kovid-19 aşıları için şu anda pek çok bilinmeyen mevcuttur. Bunlar koruyuculuğun ne kadar süreceği, antikor düzeyi düşse bile koruyuculuğun devam edip etmeyeceği, mutasyon gelişirse etkinliğinin devam edip etmeyeceği gibidir. Çok yeni geliştirilen aşılar olduğu için, yıllar sonra görülebilecek yan etkilerin ortaya çıkması için yeterli zaman yok fakat sonlandırılması gereken bir salgın söz konusudur." şeklinde konuştu.
"HASTA OLMAMAK İÇİN ELİMİZDEKİ EN ÖNEMLİ SİLAH AŞI"
Ceran, salgında, kişilerde hastalığın nasıl bir seyir izleyeceğinin, kimlerde ölümcül olacağının, riskli kişiler dışında başlangıçta öngörülemediğine dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde şiddetli bir seyirle hayatını kaybeden veya son anda hayata dönen, yoğun bakımda günlerce yaşam savaşı veren pek çok hastaya şahit olmaktayız. Yani covid-19'un şakası yoktur. Hasta olmamak için elimizdeki en önemli silah aşı ve bunu da fırsat olarak değerlendirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.
"AŞI İMKANI ELDE EDİLDİĞİNDE AŞI OLMAK EN AKILCI YAKLAŞIMDIR"
Prof. Dr. Ceran, herkesin her an enfekte olup, virüse yakalanabileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bir anlık tedbirsizlik, bizi çok zorlu bir hastalık mücadelesinin içine atabilir. Benim gözlemim enfeksiyonun yayılmasında en büyük risk yakın çevredir. Herkes arkadaşından, çocuğundan, ebeveyninden enfekte olacağını düşünmediği için bu kişilerle korkmadan temas etmektedir. Yakın mesafe bir çay içmek, 1-2 dakika sohbet etmek bulaş için yeterli olmaktadır. Semptomu olan hastaya karşı herkes gerekli önlemleri çoğunlukla almaktadır. Semptomlar başlamadan önceki 2 günlük bulaştırıcılık dönemi çok önemlidir. Asıl bulaş bu dönemde kişiler önlem almadığı için olmaktadır. Bizim yapmamız gereken herkesi enfekte kabul edip, mesafeli ve korunma önlemlerine uygun davranmaktır. Gerekli değilse kalabalık ortamlarda bulunmamak ve her zamanki önlemlere uymaya devam etmek, aşı imkanı elde edildiğinde aşı olmak en akılcı yaklaşımdır."