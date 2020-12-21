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Bakan Koca, 4 ilin verilerini son dakika duyurdu: Umut veren rakamlar... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilde salgının seyriyle ilgili önlemleri değerlendirdi. Buna göre 4 ilde vaka sayısında önemli düşüşlerin kaydedildiğine işaret eden Bakan Koca, sosyal medya hesabından, “Günlük vaka düşüşlerimiz devam ediyor. Elbirliği ile mücadele, tedbirlere sıkı uyumla birlikte, ilave yerel tedbirler hızlı ve zamanında devreye girince sonuç almak daha kolay” ifadesini kullandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Sosyal medya hesabından son dakika açıklama yapan Koca, ''BURSA, KONYA, KAYSERİ, TEKİRDAĞ illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. Günlük vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim.'' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle; Valiliklerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin durumunu tekrar gözden geçirdik. Günlük vaka düşüşlerimiz devam ediyor. Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerinde de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor.