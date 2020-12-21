Son dakika haberi! Genç kadın estetik kurbanı oldu! Yüzünde hasarlar oluştu!

"SAVCILIĞA BAŞVURARAK HUKUKİ HAKKIMI SAVUNACAĞIM"

Estetik operasyonundan hayatının şokunu yaşadığını belirten genç kadın, "İşlemi yaptırdığım ertesi günden sonra ağrı ,ödem ve şişlikler oldu. Yüzünde kullanılan sıvıdan dolayı atmalar oluştu. Bu süreçte psikolojim bozuldu. Antibiyotik kullanmama rağmen geçmiyor. Başka bir doktora gittim, doku hasarı oluştuğunu söyledi. Kendilerine ulaştığımda, beni engelleyerek benim yaptığımı iddia ederek beni suçladılar. Araştırmalarım sonucunda doktor olmadığını öğrendim. Savcılığa başvurarak hukuki hakkımı savunacağım" şeklinde konuştu.





"AKŞAMLARI UYUYAMIYORUM"

Ağrılarından dolayı akşamları uyuyamadığını Gamze Nur, "Bir sağlık çalışanı olarak araştırmadan merdiven altı olan bir yerde işlemimi yaptırmadım. Parayı ödediğim için mecbur kalarak rezidansa gitmek zorunda kaldım. Bin 350 euro az bir para değil. Türkiye'de bir doktor bile bu fiyata yapmıyor. O kadar ünlü bir doktor diye tanıttılar ki işlemlerine baktım, bilemedim, diplomasını alıp bakmadım ki. Kendisi kesinlikle doktor değil. Rusya'da sadece seminer almış birisi. Yüzümdeki hasardan dolayı, 2 haftadır uyku uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu, acım var. Geceleri ne sağıma ne de soluma yatamıyorum, inanılmaz kötüyüm ve yüzüm eski haline dönmeyecek" diye konuştu.