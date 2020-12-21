SON DAKİKA HABERLER: Yeni mutasyon Türkiye'de var mı? Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Hasöksüz açıkladı

İngiltere'de bildirilen bu mutasyonun hastalığın yüzde 70 daha hızlı bulaşmasına neden olduğu ileri sürülüyor. Binden fazla kişinin de bu virüsle enfekte olduğu söyleniyor. Bu mutasyon şu anda virüsün virulansı (bir mikrobun patojenliği, yani onun hastalığa neden olma yeteneği) ile ilgili olmadığından, aşılarla ilgili olmadığı düşünülüyor.