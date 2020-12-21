Son dakika: HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da gözaltına alındı

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğunu saptadı. Güzel'in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güven, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.