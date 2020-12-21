SON DAKİKA: Mehmet Topuz, 'Beni dolandırdılar' demişti! Flaş gelişme...

Fenerbahçeli eski futbolcu Mehmet Topuz'u dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi ile ilgili karar verildi. Şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Topuz'un İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği arkadaşı R. A. ve kuzeni O. A. tarafından 2 milyon 350 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Eski futbolcu Mehmet Topuz dolandırıldı. İşte Mehmet Topuz'un açıklaması | Video

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve söz konusu evi sattıktan sonra parayı, Topuz'a teslim etmedikleri ileri sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.