Son dakika: Millet İttifakı'na soğuk duş! Erken seçim sorusu da soruldu: İşte son anketin sonuçları...

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, son günlerde sık sık erken seçim çıkışları yapıyor. Hükümet ise Türkiye'de seçimlerin zamanında yapılacağını her platformda yineliyor. Millet İttifakı, sandıktan kendileri adına zafer çıkacağını söylerken, anketlerin olumlu sonuçlar gösterdiğini ısrarla dile getiriyor. Bu ortamda Konsensus Araştırma Şirketi 81 ilde 530 ilçe ve 87 seçim çevresinde vatandaşlara, hem erken seçimi hem de hangi ittifaka ve partiye oy vereceklerini sordu. Sonuçlar Millet İttifakı'nın çıkışları ile taban tabana zıt şekilde ortaya çıktı.
ARALIK AYINDA YAPILDI
Konsensus Araştırma Şirketi 81 ilde 530 ilçe ve 87 seçim çevresindeki anket çalışmasını 5-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdi. Sonuçlara göre; Cumhur İttifakı olası ilk seçimde ipi göğüsleyen taraf oluyor.
MİLLET İTİFAKI'NA ŞOK!
Araştırmanın yayınlanan sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı halkın yüzde 51'4'ünün oyunu alıyor. Millet İttifakı ise tüm partilerin katılımına rağmen 48,4'te kalarak seçimi kaybediyor.