Son dakika: Millet İttifakı'na soğuk duş! Erken seçim sorusu da soruldu: İşte son anketin sonuçları...

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı, son günlerde sık sık erken seçim çıkışları yapıyor. Hükümet ise Türkiye'de seçimlerin zamanında yapılacağını her platformda yineliyor. Millet İttifakı, sandıktan kendileri adına zafer çıkacağını söylerken, anketlerin olumlu sonuçlar gösterdiğini ısrarla dile getiriyor. Bu ortamda Konsensus Araştırma Şirketi 81 ilde 530 ilçe ve 87 seçim çevresinde vatandaşlara, hem erken seçimi hem de hangi ittifaka ve partiye oy vereceklerini sordu. Sonuçlar Millet İttifakı'nın çıkışları ile taban tabana zıt şekilde ortaya çıktı.