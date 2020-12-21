SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 21 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 21 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 21 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

21 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 196.110

VAKA SAYISI: 19.103

HASTA SAYISI: 3.412

VEFAT SAYISI: 254

İYİLEŞEN SAYISI: 34.419

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.043.704

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.835.705

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 158.892

VAKA SAYISI: 20.316

HASTA SAYISI: 3.546

VEFAT SAYISI: 246

İYİLEŞEN SAYISI: 21.218

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.024.601

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.800.286

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür.