SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 21 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısı...

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 21 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 21 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
21 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 196.110
VAKA SAYISI: 19.103
HASTA SAYISI: 3.412
VEFAT SAYISI: 254
İYİLEŞEN SAYISI: 34.419
TOPLAM VAKA SAYISI: 2.043.704
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.835.705
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 158.892
VAKA SAYISI: 20.316
HASTA SAYISI: 3.546
VEFAT SAYISI: 246
İYİLEŞEN SAYISI: 21.218
TOPLAM VAKA SAYISI: 2.024.601
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.800.286
SAĞLIK BAKANI KOCA:
Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür.