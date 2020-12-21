Son dakika: Yemek Sepeti CEO’suna maskeli takip şoku!

ADLİ MAKAMLARDAN YARDIM İSTEDİ

Söz konusu araç tespit edilip sahibinin ifadesine başvuruldu. 31 yaşındaki Mustafa K., 'Kız arkadaşımla birlikte Kanyon AVM'nin arka sokaklarında ev arıyorduk. Eşim AVM içerisinde çalışmaktadır.

Resmini çektiğim fotoğrafların satılık ilan olan evler olduğunu söylemek isterim' diye konuştu. Genç adam telefonunda bulunan fotoğrafları sunmak istediğini belirtip yanında kız arkadaşının da konuyla ilgili ifade vermek istediğini beyan etti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma sürüyor.