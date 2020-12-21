Spiker Erkan Akkuş'a FETÖ'den 6 yıl hapis

TEPE YÖNETİMİYLE İRTİBATLI



Savcının mütalaasında, "Akkuş'un suçlandığı sosyal medya paylaşımlarının terör örgütünün cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte olmadığı" kaydedildi. Ancak propaganda suçunu oluşturmasa da paylaşımlarının terör örgütüne sempati boyutunu aştığı vurgulandı.





Mütalaada Akkuş'un FETÖ'ye ait kapatılan Bugün TV, Kanaltürk, Can Erzincan TV gibi televizyon kanallarında spikerlik ve haber müdürlüğü yaptığı, cep telefonundan örgütün bazı tepe yöneticileri ile irtibatının tespit edildiği kaydedildi.