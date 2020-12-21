Yurt içinde, yurt dışında teröriste kaçacak delik yok

Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. İşte yazılı açıklamanın satırbaşları;Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edildi, 75 terörist etkisiz hale getirildi.Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişinin hududu geçmesi engellendi. Yasa dışı geçiş yapmak isterken yakalananlar arasında 17'si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubu da bulunuyor.Suriye harekât alanlarında son bir ayda 29'u DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar 450 bin İdlibli evlerine döndü.Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi, Libya ve Suriye harekat bölgelerinde mayın temizliği ve patlayıcı tespit ve imha eğitimleri verilmeye devam ediyor.Yazılı bilgilendirmede "TSK alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla, en az yeni tip koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir" denildi.FETÖ ile mücadelede hainler temizlendikçe TSK daha da güçlendi. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor.C-130 uçaklarının yazılım ve donanımının milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan Erciyes Projesi doğrultusunda, 7 adet C-130 uçağının modernizasyon işlemleri tamamlandı.Sınır fiziki güvenlik tedbirleri kapsamında, Suriye hududunda planlanan 837 kilometre sınırdan 832 kilometresi, İran sınırında planlanan 170 kilometre sınırın 147 kilometrelik bölümü tamamlandı. Toplam 979 kilometre modüler beton duvar inşa edilmiş oldu.(MSB açıklamasından) Ege ve Doğu Akdeniz'deçözüme yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeyle çözülmesi gerektiğini savunmaktadır. TSK, barış ve güvenliğin teminatıdır.