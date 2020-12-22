Son dakika... Adnan Oktar'ın baş kediciğinden 'İLİŞKİ' yalanı!

EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜŞLER!

Müştekiler, ailelerinin bilgisi dahilinde gidip geliyorlardı, burada zorlama veya herhangi bir başka durum yoktur. Kendi rızaları ile görüşüp arkadaşlıklar yapmışlardır. Evlilik düşündükleri için kişi ile ilişkiye girdiklerini söylüyorlar, bu da tamamen kendi rızaları doğrultusundadır."

Baş kedicik Didem Ürer ifadesinin devamında "Hem Adnan Bey hem kendim için tahliyemi istiyorum" dedi.