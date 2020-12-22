SON DAKİKA | CHP'de 17 yaşındaki kızı taciz eden isimden bir taciz daha!

Son dakika haberi: Bursa'da, SABAH Gazetesi'nin gündeme getirdiği CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular'ın, 17 yaşındaki partili S.G.'ye taciz skandalına, bir yenisi daha eklendi. 17 yaşındaki parti görevlisi genç kıza whatsapp üzerinden mesajlar atarak ilişki kurmaya çalışan CHP'li yönetici, genç kızın soruları karşısında "Bana abi deme. Senden hoşlanıyorum" diyerek konuya girmişti. Sonrasında ise genel merkezden destek arayan mağdur kız ve ailesi adeta şok yaşamıştı. Ortaya çıkan yeni skandalda ise tacizci başrol aynı, mağdur 28 yaşında bir genç kadın.

İddiaya göre 3 yıl önce, o dönemde Osmangazi İlçe Başkanı Yardımcısı olan Akyolcular, yönetimde görev alan ziraat mühendisi Z.G.'ye (28), sözlü tacizlerde bulundu.