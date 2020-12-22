Son dakika... Koronavirüste mutasyon sonrası Türkiye'nin seçimi öne çıktı!

KORONAVİRÜS KENDİ SONUNU DA GETİREBİLİR



İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Virüs genetik bir değişikliğe uğradı. Virüsün kılık değiştirmesi bizim aşıyla edindiğimiz veya koronavirüs geçirerek edindiğimiz antikorları etkisizleştirmesi mümkün değil. Yeni mutant, bizim antikorlarımızı etkisizleştirecek güce sahip değil. Aşılar, koronavirüse karşı hâlâ en büyük korunma. Yeni bir mutant öbür virüsle yer değiştirirse ve insanlar arasında dolaşmaya başlarsa o zaman daha kötü durumlara yol açar. Ama unutmayalım ki mutasyonlar ters yönde de olabilir. Yani virüs hastalık yapma özelliğini kaybedebilir. Virüsün yapısındaki özellikler ortadan kalkabilir. O zaman virüs masumlaşır ve insandan insana yayılmaz ve kendi sonunu getirir.