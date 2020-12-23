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: ’ın ölümünün baş şüphelisi tehditler savurdu: ‘Seni de öldüreceğim’

ölümünde baş şüpheli olarak bilinen , sosyal medyada açılan bir canlı yayın esnasında Tiktok fenomenini ölümle tehdit etti. Tehdit anları canlı yayın esnasında çok sayıda kişi tarafından izlenirken yorum bölümünden Uygun’a tepki yağdı.

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Giriş Tarihi: 23.12.2020 10:16 Son Güncelleme: 23.12.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tehditler savurdu: ‘Seni de öldüreceğim’

Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.

"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.

SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti.

Son dakika! Aleyna Çakır’ın ölümü şüphelisi Ümitcan Uygun'dan şok ölüm tehditleri | Video

Video sırasında Ümitcan Uygun'a yorum bölümünden tepki yağdı.

Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.

Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun’a gelen yorumlar şoke etti! “Çok iyi birine benziyorsun”

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Son dakika haberi: Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun tehditler savurdu: ‘Seni de öldüreceğim’
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