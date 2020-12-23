Antalya'da 40 bin şişelik sahte alkol ele geçirildi

Yaklaşan yılbaşı ile beraber artacağı öngörülen alkollü içki tüketimine yönelik piyasada oluşacak talebi fırsata çevirmek isteyen gruplara karşı operasyonlar artırıldı. En son Bursa'da yaşanan ölüm olayları ile tekrar gündeme gelen sahte içki üretimine karşı dikkat çekici operasyon Antalya'da gerçekleştirilirdi.

MERDİVAN ALTI ÜRETİM

Merdiven altı ürettikleri sahte içkileri büfe, market, tekel bayi yerler aracılığı ile piyasaya sürecekleri belirlenen imalathane ile depolar, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün (KOM) hassas çalışmasıyla tek tek belirlendi. Son bir hafta içerisinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyonla gerçekleştirildi.

İNDİRİCİ DARBE VURULDU

Antalya İl merkezinde tespit edilen 11 adreste ve şüphelilerce kullanılan araçlar ile Kimya Deposu ve Medikal firmalara baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda, 15 bin 491 litre sahte alkol, 2bin 73 şişe çeşitli marka ve miktarlarda sahte içki, bin 600 adet sahte içki yapımında kullanılan distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon ve benzeri malzemeler, 44 adet sahte içki bandrolü ile çok sayıda sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş içki şişesi ele geçirildi.

AYNI KİŞİ AYNI FİRMA

Operasyonda, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde kimya deposunun sahibi ile Kepez ilçesindeki medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu belirlendi. Firmaların yasal sınırlar içerisindeki alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri Antalya'ya getirdiği tespit edildi. Sahta alkollerin içki yapımında kullanılacağı, ele geçirilen sahte alkollerin şişelenmesi durumunda piyasa değeri 700 bin lira olan yaklaşık 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği ortaya çıkarıldı.

13 KİŞİ YAKALANDI

KOM Şubesi'nin operasyonlarında 13 kişi yakalandı. Yakalanan sahte alkol üreticileri hakkında, '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan' ve 'TCK. 186. Madde kapsamında (Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden ve bulundurma)' suçlarından adli işlem yapıldığı bildirildi. Operasyonlar sayesinde yılbaşında ülke genelinde olası yüzlerce ölüm olayının önüne geçildiği vurgulandı.