CHP'den Kaftancıoğlu'na "Ağır ol" uyarısı

CHP Genel Merkezi, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kesin çıkarma cezası verilen eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'e yönelik ihraç kararını bozdu.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 2 Kasım'da aldığı kararda, Kaftancıoğlu'nun "Partide istemiyorum" diyerek ihraç ettirdiği Sevigen'in 'kınama cezası' ile cezalandırılmasına oy birliğiyle ve kesin olarak karar verdi. Sevigen'i 'Herhangi bir üyeymiş' gibi partiden göndermek isteyen Kaftancıoğlu, bu kararla birlikte genel merkezden 'veto' yemiş oldu.





ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL YOK

SABAH'a konuşan Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, "Yüksek disiplin kurulunun vermiş olduğu karar ile ilgili Canan Kaftancıoğlu'nun özür dilemesi gerekir. Bizler, CHP'yi 12 Eylül darbecilerinin elinden kurtardık. CHP'nin her çatısında emeğimiz var. Ne yaptılar? Resmen sokağa atmaya çalıştılar. CHP artık başında CEO'su olan bir şirket gibi yönetiliyor. Eleştiriyle tahammül edemiyorlar" dedi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 02.11.2020 tarih ve 2020/48 sayılı kararında konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

* İl disiplin kurulu 09 Mart 2020 tarihli toplantısında şikayetlinin tüzük 68/1 maddesi gereği kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Şikayetli, il disiplin kurulu kararına karşı kurulumuza itirazda bulunmuştur.

* Şikayetli Mehmet Sevigen'in açıklama yaptığı esnada genelgeden haberi olmaması, genelgeyi öğrendikten sonra herhangi bir basın yayında organında mülakat vermemiş olması ancak tüzük 68/3 a.c'deki 'parti yararlarını zedeleyen yayın ve propaganda yapmak, partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler çıkarmak ve yaymak' maddesini ihlal ettiğini anlaşıldığından kınama cezası ile cezalandırılması gerekmiştir.





NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; 6 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun, "Partiyi ve partilileri kötü gösterme ve gerçekleri çarpıtma" gibi iddialarla, partililerin CNN Türk yayın ve programlarına katılmaması kararı aldığını duyurmuştu. Sürekli olarak medya özgürlüğünden dem vuran CHP, boykot kararını deldiği gerekçesiyle aHaber'de bir programa katılan parti üyesi Sevigen'in ihracını istemişti. CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 09 Mart tarihli kararında, "Gaziosmanpaşa ilçesi üyesi Mehmet Sevigen'e parti tüzüğünün hükümleri gereği kesin çıkarma disiplin cezası verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.