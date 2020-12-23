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Enver Altaylı, mahkeme başkanını tehdit etti

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Giriş Tarihi: 23.12.2020 ABONE OL
Enver Altaylı, mahkeme başkanını tehdit etti
FETÖ soruşturması kapsamında 'siyasi ve askeri casusluk' suçu nedeniyle hakkında 42.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Mehmet Barıner ve Seda Chatmazoglou hâkim karşısına çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Altaylı, mahkeme başkanına, "Bu delillerle yargılama yaparak suç işliyorsunuz. Yoksa Ergenekon-Balyoz yargılamaları yapan, kapatılan İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin başına gelenler sizin de başınıza gelir" diyerek tehdit etti. Mahkeme ileri tarihe ertelendi.
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Enver Altaylı, mahkeme başkanını tehdit etti
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