Firari FETÖ’cü Aytaç’tan alçak sözler!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan nefret dolu söylemlerde bulundu. FETÖ mensubu Aytaç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşması esnasında rahatsızlandığı görüntüleri de paylaşıp Başkan Erdoğan'ın canlı yayında ölmesini temenni etti.

FETÖ FİRARİSİ AYTAÇ, DAHA ÖNCE DE HAKARET ETMİŞTİ

Önder Aytaç daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş, Aytaç hakkında, Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, "Devlet büyüklerini ve emniyet güçlerini aşağılamak ve tahkir" suçlamasıyla aram kararı çıkarılmıştı. 14 Kasım 2014 yılında Atatürk Havalimanı'nda konuyla alakalı gözaltına alınmış, çıkarıldığı Bakırköy Adliyesi'nden serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılandığı bir davaya gelmediği için hakkında bir yakalama çıkarılmıştı. Aytaç'ın 17 Kasım 2014'te İstanbul'dan yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. SABAH, 2018 yılında Aytaç'ın Mısır ve Nijerya'daki görüntülerine ulaşmıştı.