HDP-PKK vahşeti işte bu: Öldür, gizle, suç at!

Çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP önündeki evlat nöbeti devam ederken, bu annelerden Mevlüde Üçdağ ile Sabiha Balta'ya acı haber geldi. PKK, iki annenin evlatlarının gizlediği ölümlerini dün kendi yayın organları aracılığıyla duyurdu. Balta'nın oğlu Arafat'ın 3 yıl önce, Mevlüde Üçdağ'ın oğlu Ramazan'ın 2 yıl önce Kuzey Irak'ta öldürüldüğü ortaya çıktı.Anne Sabiha Balta, daha önce SABAH'a yaptığı açıklamada "Benim evladım dört dörtlük namazında niyazında bir çocuktu. HDP bu işe önayak olmasa çocuklarımız dağa gitmezdi" demişti. PKK, ölüme yolladığı Sabiha annenin oğlu Arafat'ın ölümünü 3 yıl gizledi ve sonunda 'TSK'nın hava harekâtında öldü' diyerek ölüm haberini Türkiye'ye karşı bir kara propaganda aracı olarak kullanma taktiğine başvurdu. PKK, annelerden Mevlüde Üçdağ'ın oğlu Ramazan'ın da 2 yıl gizlediği ölümünü 'TSK harekâtında öldü' şeklinde duyurdu. Anne Üçdağ "Evladımı bu binadan götürdüler. Bu binadaki ajandalarda çocuklarımızın isimleri çıktı" demişti.HAİN örgütün yayın organlarında Ramazan Üçdağ ile Arafat Balta'nın öldürüldüğü bilgisi duyurulurken, evlat acısı yaşayan annelere yönelik de hakaret dolu sözler sarf edildi. PKK'nın silahlı kolu HPG'nin açıklamasında "Oradaki aileler iyi bilmeli ki, davamıza ihanet etmek alnınızda kara bir lekedir. Onlarca yıl da bekleseler bu şekilde katiyen sonuç alamayacakları bilinmelidir. Arafat ve Ramazan'ın aileleri de bu hakikati görmeli ve çocuklarının mücadelesine ve kahramanca anılarına sahip çıkmalıdır" denildi.