INSTAGRAM KARANLIK MOD: Instagram gece modu nasıl açılır? Arka planı siyah yapma

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: Instagram gece modu nasıl açılır? Arka planı

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan , ve kullanıcılarına karanlık modu (dark mode) özelliğini sundu. Hal böyle olunca, bu yeni güncellemeden faydalanmak isteyen iOS ve Android kullanıcısı vatandaşlar da arama motorlarında aramalarını yoğunlaştırdı. Zira, Instagram karanlık modu ile uygulamanız siyah bir özelliğe bürünüyor ve gözü yormadan kullanma imkanı ediyorsunuz. Öyle ki, Amoled telefon ekranlarında uygulamaların karanlık moda alınması güç tüketimi de sağlıyor. Peki, Instagram iOS (iPhone) ve Android için nasıl, nereden yapılır? Halk arasında, uygulamayı '' olarak da güncelleme hakkındaki detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 12:43 Son Güncelleme: 23.12.2020 12:50 ABONE OL
Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod dark mode iOS ve Android için nereden açılır?

Sosyal medya uygulamalarından birisi olan , güncellemelerine bir yenisini daha ekledi. Canlı yayın vb. değişiklikleri öne çıkan platform, bu sefer de karanlık modu (dark mode) özelliğini devreye soktu. Instagram karanlık modu ile gerek gece saatlerinde gerekse gündüz saatlerinde uygulamanın göz yorması ve pil tüketiminin en az seviyeye indirgenmesi hedefleniyor. Durum böyle olunca, (iPhone) ve kullanıcısı vatandaşlar Instagram karanlık modu güncellemesi hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı.

iNSTAGRAM KARANLIK MOD AYARI IOS VE ANDROİD İÇİN NASIL YAPILIR, NEREDEN AÇILIR?

Gelen güncelleme, halk arasında 'Instagram ' olarak değerlendirilirken bu ayarların nasıl ve nereden açılacağı oldukça merak ediliyor. Peki, instagram ayarı Android ve iOS için nasıl yapılır, nereden açılır ve kapatılır?

Konuya yönelik merak edilen tüm detayları sizler için derledik;

INSTAGRAM DONDURMA

Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod dark mode iOS ve Android için nereden açılır?

ANDROİD İÇİN INSTAGRAM KARANLIK MOD AYARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

kullanıcıları, eğer karanlık modu kullanmak istiyorsa aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor;

  • Android işletim sistemini kullanan kişilerin öncelikle Google Play Store'u açması gerekiyor.
  • "Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne girerek Instagram'ı seçin.
  • Sayfayı aşağı doğru çekerek Beta sürümüne katıl yazısını görene kadar devam edin.
  • Yazıyı gördüğünüzde Katıl butonuna basın.
  • 20 dakika sürenin ardından tekrar "Uygulamalarım ve oyunlarım" kısmına girerek yeni gelen güncellemeyi yükleyin.
  • Ardından telefonunuzun Ayarlar menüsünden Gece Modu yazdıktan sonra ayarlardan modu ayarlayıp Instagram'ı karanlık modda kullanın.

INSTAGRAM DONDURMA

Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod dark mode iOS ve Android için nereden açılır?

INSTAGRAM KARANLIK MOD İOS İÇİN NASIL YAPILIR?

kullanıcıları, eğer karanlık modu kullanmak istiyorsa aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor;

  • iOS 13.0 ve daha yeni bir sürümün kullanıcısı olmanız gerekiyor,
  • Telefonunuzun ayarlar menüsüne gidin,
  • Ekran ve parlaklık seçeneğine dokunun,
  • Açılan menüde Koyu Mod'u seçin,
  • Daha sonra Instagram'ı açın,
  • Karanlık mod olarak kullamınızı sağlayabilirsiniz.
Instagram karanlık mod nasıl yapılır? İnstagram karanlık mod dark mode iOS ve Android için nereden açılır?
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INSTAGRAM KARANLIK MOD: Instagram gece modu nasıl açılır? Arka planı siyah yapma
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