Mine Kırıkkanat’tan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü grup toplantısında skandal bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sen asıl alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın, uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın, kara para aklayandan vergi alacaksın" diye konuştu. Bu konuşmanın arından tepkilerin ardı arkası kesilmedi.

"KILIÇDAROĞLU AKLINI MI YİTİRDİ?"

Bir tepki de Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'tan geldi. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği sözlere Kırıkkanat, sosyal medyadan "Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi?" diye tepki gösterdi. Kırıkkanat, ilk olarak "Uyuşturucu tacirinden, organ ticaretinden vergi almak nasıl bir devlet anlayışıdır. Suç bunlar suç. Yasal faaliyet mi ki vergiye tabi olsun. Suçlunun malına, mülküne, parasına el koyar, hapse atarsın. Kemal Kılıçdaroğlu aklını mı yitirdi? @herkesicinCHP de herkes uyuyor mu?" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNİ YASALDIR DİYE AÇIKLAMAK, AYRICA BİR CEHALETTİR"

Kırıkkanat sözlerine şu şekilde devam etti: "Saçmalayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yasaldır diye açıklamak, ayrıca bir cehalettir 9/2 kaçak mazot, at eşek eti vs gibi normal ticari faaliyete hileli mal karıştıranlar için konulmuş bir maddedir. Uyuşturucu ya da organ kaçakçılığı, organize ağır suçtur, vergi alın denir mi?"

"KEMAL BEY RESMEN SAÇMALADI."

Kırıkkanat ayrıca "Organ ve uyuşturucu kaçakçılığının yasalı olur mu ki vergisi olsun. Bu ülkede Manukyan yıllarca YASAL ticari faaliyet olarak genelev işletti, vergi rekortmeni oldu. Kim ne dedi? Kemal bey resmen saçmaladı. Tevil etmeye çalıştıkça da batıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu, saçmaladı" dedi.