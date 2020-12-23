Polis memurunu ezerek şehit eden şahsın cezası belli oldu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, kullandığı otomobil ile 3 kişiye çarpan, kaçarken kontrol noktasındaki polis memuru Mevlüt Metin'i şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Seyit Çamran Kalaycı, Ankara'nın Akyurt ilçesinde kullandığı 06 EF 1423 plakalı otomobil ile Nesibe Çiçek, Zeynep Yüksel ve Ali Yavuz'a çarparak yaralanmalarına neden oldu. Kazanın ardından olay yerinden kaçan Kalaycı, otomobilini, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı mevkiindeki kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 54 yaşındaki Mevlüt Metin'in üzerine sürdü. Kalaycı, Mevlüt Metin'i ezerek yeniden kaçmaya çalışırken polis memurunu şehit eden sürücüye ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl 6 ay hapis cezası yapılan takip sonunda yakalanarak, gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

45 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan Seyit Çamran Kalaycı, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanığın 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, '3 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan da 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

'AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL'

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Kalaycı, akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek, "Ben şahısları tanımam. Hiçbirine karşı husumetim yoktu. Ayrıca benim akıl sağlığımla ilgili hastane raporları dosyada mevcut. O yüzden hükümle birlikte tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kalaycı'nın avukatı tahliyesini talep etti. Şehit polis memuru Mevlüt Metin'in ailesinin avukatı ile müşteki avukatları ise sanığın akli dengesinin yerinde olduğunun hastane raporu ile sabit olduğunu bu nedenle mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

30 YIL 6 AY CEZA

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Seyit Çamran Kalaycı hakkında, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi, mahkeme heyeti tarafından indirim uygulanmadı.



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