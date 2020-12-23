Son dakika: Bakan Akar'dan kritik görüşme!

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

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