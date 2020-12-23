Son dakika: Bakan Akar'dan kritik görüşme!

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri diplomasi noktasında önemli bir son dakika görüşmesi gerçekleşti. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev’i kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Giriş Tarihi: 23.12.2020 18:59Son Güncelleme: 23.12.2020 19:12ABONE OL
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Nahçıvan Ordu Komutanı Orgeneral Kerem Mustafayev'i kabul etti. Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.