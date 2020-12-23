Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına sert tepki: Çifte standart, iki yüzlülük...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda AİHM'in terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karara da değindi. Erdoğan AİHM'e sert çıktı, "AİHM bizim mahkemelerimizin yerine karar veremez." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARINA SERT TEPKİ

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuya, "AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da değinmek istiyorum." sözleri ile girdi. Erdoğan, kararın siyasi olduğunu ifade etti, 'İki yüzlülük' değerlendirmesinde bulundu.

"BİZİM MAHKEMELERİMİZN YERİNE GEÇECEK KARAR VEREMEZLER"

Erdoğan şu sert sözleri sarfetti:

AİHM'in mahmemesi bizim mahkememiz yerine geçecek karar vermez. Buradaki kararlar mahkemelerimizce değerlendirilir. Bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai uygulama yapmıştır. Tamamiyle bu adımlar siyasidir.

"ÇİFTE STANDARTTIR, İKİ YÜZLÜLÜKTÜR"

Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm aynı mahkemenin, mesela İspanya'daki Batasuna kararındaki gerekçelerle çelişir. Tahliyenin istenmesi çifte standarttır, iki yüzlülüktür. Buradaki tartışmanın konusunun AP'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK ile içli dışlı olan, elinde onlarca masumun kanı olan siyasetçi maskeli bir kişi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.

"BİZ BUNU SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AİHM böyle bir teröristi savunmanın arkasında olduğunu bilmelidir. Bilmiyorsa, biz bunu söylemeye devam edeceğiz.

Bu şahıs siyasi söylemleri ile değil, terör emri ile onlarca kişinin ölümüne yol açtığı için milletimizin gözünde suçludur.

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NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2017'de gündemine taşınan Selahattin Demirtaş davasıyla ilgili nihai kararını dün açıklamıştı. AİHM'in gerekçeli kararında, Kasım 2018'de olduğu gibi, Demirtaş'ın tutukluluğu için gerekçelerin yetersiz olduğu belirtildi. AİHM'in Demirtaş kararı Türkiye'nin büyük tepkisini çekti.