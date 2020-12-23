SON DAKİKA: Enerji casusluğu çetesi ilk kez hakim karşısında! Ayda 1500 TL'ye devletin gizli bilgilerini sattılar...

Enerji şirketi yöneticisi Emel Öztürk ile eski Danıştay hakiminin oğlu Serkan Özbilgin'in aralarında bulunduğu 6 kişinin "casusluk" suçundan yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Mahkeme heyeti, gizli bilgiler nedeniyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verip, izleyicileri salondan çıkardı. Sanıklar 3 yıldan müebbete kadar çeşitli oranlarda hapis istemiyle yargılanıyor.
Türkiye aleyhine enerji casusluğu faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 6 kişilik hücre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu eylül ayında yapılan operasyonla çökertilmişti. Enerji devi yabancı bir şirket lehine Türkiye'nin enerji ithalatına ilişkin gizli bilgileri sızdırdıkları öne sürülen sanıkların yargılanmasına bugün başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada gizli bilgilerin bulunması nedeniyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verildi. Mahkeme başkanı, kapalı duruşma kararının ardından sanıklar ve avukatlar dışında salonda kimse kalmamasını istedi. Duruşmaya izleyici olmadan devam edildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü tarafından hazırlanan iddianamede, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 6 Mart'ta yapılan bir ihbar üzerine soruşturmaya başlandığı belirtiliyor. İhbarda ise doğalgaz ithal eden bir özel şirkette genel müdür yardımcılığı yapan Emel Öztürk'ün, Türkiye'ye ithal edilen boru hattı doğalgazının ithal edilen ülke, giriş noktaları ve miktarları ile ilgili bilgileri, gizli olan ayrıntıları periyodik olarak tablo ve grafik halinde yabancı şirkete ilettiği anlatılıyor.
1500 LİRAYA SATTILAR
İddianamede, yabancı şirket yetkililerinin, Emel Öztürk'e gönderdikleri maillerde, Türkiye'nin gizli olan doğalgaz ithalat bilgilerinin temin edilmesini istedikleri, Öztürk'ün de Serkan Özbilgin ve Mustafa Fıçıcıoğlu'na talimat verdiği belirtiliyor. Özbilgin'in ise Gürcan Ö. ile gizli raporları her ay kendisine vermesi karşılığında 2017 yılı başında aylık bin 500 lira rüşvet ödemesi yapmak üzere anlaştığı, rüşvet miktarının ilerleyen zamanda artarak, en son aylık 3 bin liraya çıktığı kaydediliyor. İtirafçı olan Gürcan Ö.'nün 5 kez gizli, kurum dışından kimsenin bilmemesi gereken bilgileri Arzu Hacer Ö.'den temin ederek, Serkan Özbilgin'e ulaştırdığını söyleyerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtiliyor. Mustafa Fıçıcıoğlu'nun da benzer şekilde Murat K. ile rüşvet anlaşması yaparak, doğalgaz boru hatlarının kapasitesi hakkındaki bilgileri elektronik bültende yayınlanmadan önce Murat K.'den temin ettiği öne sürülüyor.
MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR
Emel Öztürk ile 2006 yılında suikasta kurban giden Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in oğlu Serkan Özbilgin, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet, "Rüşvet" suçundan 5 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanıyor.
İddianamede tutuklu sanıklardan Mustafa Fıçıcıoğlu hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan 18,5 ile 35 yıl, "Rüşvet" suçundan da 5 ile 21 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.
Diğer tutuklu sanıklar Gürcan Ö. ve Murat K. için de "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçundan 3 yıl 9 ay 14 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Tutuksuz sanık Arzu Hacer Ö.'nün ise "Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Tutuklu sanıkların işledikleri iddia edilen suçları zircirleme şekilde birden fazla kez gerçekleştirdikleri kaydediliyor.