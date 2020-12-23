SON DAKİKA: Enerji casusluğu çetesi ilk kez hakim karşısında! Ayda 1500 TL'ye devletin gizli bilgilerini sattılar...

1500 LİRAYA SATTILAR

İddianamede, yabancı şirket yetkililerinin, Emel Öztürk'e gönderdikleri maillerde, Türkiye'nin gizli olan doğalgaz ithalat bilgilerinin temin edilmesini istedikleri, Öztürk'ün de Serkan Özbilgin ve Mustafa Fıçıcıoğlu'na talimat verdiği belirtiliyor. Özbilgin'in ise Gürcan Ö. ile gizli raporları her ay kendisine vermesi karşılığında 2017 yılı başında aylık bin 500 lira rüşvet ödemesi yapmak üzere anlaştığı, rüşvet miktarının ilerleyen zamanda artarak, en son aylık 3 bin liraya çıktığı kaydediliyor. İtirafçı olan Gürcan Ö.'nün 5 kez gizli, kurum dışından kimsenin bilmemesi gereken bilgileri Arzu Hacer Ö.'den temin ederek, Serkan Özbilgin'e ulaştırdığını söyleyerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği belirtiliyor. Mustafa Fıçıcıoğlu'nun da benzer şekilde Murat K. ile rüşvet anlaşması yaparak, doğalgaz boru hatlarının kapasitesi hakkındaki bilgileri elektronik bültende yayınlanmadan önce Murat K.'den temin ettiği öne sürülüyor.