"G" grubu en yaygın olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülürken, ancak önlem almada geç kalınmasıyla bu tür hızlı bir şekilde yayıldı ve "GR", "GH" ve "GV" isimleri verilen mutasyonlara uğradı.

Bu arada, orijinal "L" grubu, daha hızlı önlem alınması sayesinde, Asya'da değişikliğe uğramadan daha uzun süre varlığını sürdürdü.

Daha az sıklıkta diğer birkaç mutasyon da "O" adı altında gruplandırıldı.