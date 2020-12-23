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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haber: Corona mutasyonu ile yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

haber: ile bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

haberleri… haberleri ile bütün dünya alarma geçti. sonucu ortaya çıkan hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler açığa çıkıyor. Milyonlarca insan corona mutasyon haberlerine kilitlenirken, son dakika gelişmeleri en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. İngiltere Başkanı Boris Johnson'ın "Corona mutasyona uğradı. Şimdi yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklaması sonrası bilim adamları yayılım hızı ile ilgili, bu yeni virüs için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 23.12.2020 16:04 Son Güncelleme: 23.12.2020 16:12 ABONE OL
Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

haberi… haberleri, dünya gündeminde sıcaklığını artırdı. Şu ana kadar dünyada yaklaşık 80 milyon insanda tespit edilen corona için bulaşma hızının yeni mutasyonla beraber yüzde 70 oranında arttığı ifade edildi. Yeni virüsün daha ağır hastalık yapıp yapmayacağı konusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

"YENİ VİRÜS ÇOCUKLAR ARASINDA DAHA KOLAY YAYILIYOR"

haberleri… Corona mutasyona uğradı. hakkında bilim insanları araştırmalarını sıklaştırdı. Uzmanlar ile oluşan yeni virüsün çocuklar arasında daha kolay yayılıyor olması ihtimali üzerinde duruyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

Bu doğrulanırsa, bulaşmasındaki artışın "Önemli bir kısmı" çocuklardaki yayılmadan kaynaklanmış olacak.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

İngiltere'de tespit edilen bu ile ilgili iddia, hükümete bağlı Solunum Yollarını Etkileyen Yeni ve Gelişmekte Olan Tehditleri (NERVTAG) danışma grubu üyelerince ortaya atıldı.

Yeni corona virüs türünün çocukların sağlığı açısından daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair bir veri yok.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

CORONA VİRÜSÜN GİRİŞ KAPISI: ACE2 RESEPTÖRÜ ÇOCUKLARDA AZ SAYIDA

Zira corona virüsün ilk türlerinin yetişkinlere kıyasla çocuklara bulaşması daha zordu. Bunun nedenlerinden biri, corona vücudumuzdaki hücrelere giriş kapıları olarak görülen ACE2 reseptörlerinin çocuklarda daha az sayıda olmasıydı.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

Londra'daki Imperial College Üniversitesi ve NERVTAG'den Prof. Wendy Barclay, corona virüsün geçirdiği mutasyonlar sayesinde bu kapılardan girişinin kolaylaşmış göründüğünü, bu sayede corona virüsün çocukları da yetişkinler kadar etkileyebileceğini belirtiyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

"ÇOCUKLARIN ETKİLEŞİMİ DAHA FAZLA ENFEKTE DEMEK"

Barclay, buna ek olarak çocukların birbirleriyle yakın etkileşimde olmasının da daha fazla çocuğun enfekte olması anlamına gelebileceğini söylüyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar hızla devam ediyor, ancak hala pek çok belirsizlik var.

diğerlerine kıyasla yüzde 50 ila 70 düzeyinde daha hızlı yayılıyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

"CORONA VİRÜSÜN ÇOCUKLARI ENFEKTE ETME EĞİLİMİ DAHA YÜKSEK"

Imperial College MRC Bulaşıcı Hastalıklar Analiz Merkezi ve NERVTAG üyesi Prof. Neil Ferguson, yeni varyantın nerede ve nasıl yayıldığına dair yapılan ilk incelemelerde "Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair göstergelere" rastlandığını söylüyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

Bu bağlantının hala araştırılmakta olduğunu ve nihai sonuca varılmadığını belirten Ferguson, "Eğer bu doğruysa, corona vaka artışlarının önemli bir kısmını, hatta belki de çoğunluğunu açıklayabilir" diyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

"YENİ VİRÜS 4 HAFTALIK KISITLAMADA BİLE YAYILDI"

Araştırmalardan elde edilen veriler incelenmeye devam ediyor. Ancak yeni ile oluşan virüsün İngiltere'de Kasım ayındaki dört haftalık kısıtlama döneminde bile yayılmaya devam ettiği düşünülüyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

Coroa virüsün bulaşma katsayısını ifade eden R sayısının sıkı kısıtlama döneminde 1,2 olduğu tahmin ediliyor; bu ise corona vaka sayılarının artmaya devam etmesi anlamına geliyor.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

Corona virüsün diğer varyantlarında ise kısıtlamalar döneminde R sayısı 0,8 düzeyinde olmuş ve vaka sayılarında düşüş kaydedilmişti.

Son dakika haber: Corona mutasyonu sonrası oluşan yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

İngiltere'de okullar kapandığı için enfeksiyon sayısında azalma beklediğini belirten Prof. Ferguson, "Bu durumda yeni yılda kontrolü elde tutarak önlemleri ne kadar gevşetebileceğimiz sorusu ortada duruyor" diyor.

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Son dakika haber: Corona mutasyonu ile yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı
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