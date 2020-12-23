Son dakika haber: Corona mutasyonu ile yeni virüs bu şekilde hızla yayılıyor! Bilim adamları açıkladı

Son dakika haberi… Corona mutasyon haberleri, dünya gündeminde sıcaklığını artırdı. Şu ana kadar dünyada yaklaşık 80 milyon insanda tespit edilen corona virüs için bulaşma hızının yeni mutasyonla beraber yüzde 70 oranında arttığı ifade edildi. Yeni virüsün daha ağır hastalık yapıp yapmayacağı konusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
"YENİ VİRÜS ÇOCUKLAR ARASINDA DAHA KOLAY YAYILIYOR"
Son dakika haberleri… Corona virüs mutasyona uğradı. Yeni virüs hakkında bilim insanları araştırmalarını sıklaştırdı. Uzmanlar corona mutasyonu ile oluşan yeni virüsün çocuklar arasında daha kolay yayılıyor olması ihtimali üzerinde duruyor.
Bu doğrulanırsa, yeni virüs bulaşmasındaki artışın "Önemli bir kısmı" çocuklardaki yayılmadan kaynaklanmış olacak.
İngiltere'de tespit edilen bu corona mutasyonu ile ilgili iddia, hükümete bağlı Solunum Yollarını Etkileyen Yeni ve Gelişmekte Olan Virüs Tehditleri (NERVTAG) danışma grubu üyelerince ortaya atıldı.
Yeni corona virüs türünün çocukların sağlığı açısından daha büyük bir tehlike oluşturduğuna dair bir veri yok.
CORONA VİRÜSÜN GİRİŞ KAPISI: ACE2 RESEPTÖRÜ ÇOCUKLARDA AZ SAYIDA
Zira corona virüsün ilk türlerinin yetişkinlere kıyasla çocuklara bulaşması daha zordu. Bunun nedenlerinden biri, corona virüs vücudumuzdaki hücrelere giriş kapıları olarak görülen ACE2 reseptörlerinin çocuklarda daha az sayıda olmasıydı.
Londra'daki Imperial College Üniversitesi ve NERVTAG'den Prof. Wendy Barclay, corona virüsün geçirdiği mutasyonlar sayesinde bu kapılardan girişinin kolaylaşmış göründüğünü, bu sayede corona virüsün çocukları da yetişkinler kadar etkileyebileceğini belirtiyor.
"ÇOCUKLARIN ETKİLEŞİMİ DAHA FAZLA ENFEKTE DEMEK"
Barclay, buna ek olarak çocukların birbirleriyle yakın etkileşimde olmasının da daha fazla çocuğun enfekte olması anlamına gelebileceğini söylüyor.
Corona mutasyonu hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar hızla devam ediyor, ancak hala pek çok belirsizlik var.
Yeni virüs diğerlerine kıyasla yüzde 50 ila 70 düzeyinde daha hızlı yayılıyor.
"CORONA VİRÜSÜN ÇOCUKLARI ENFEKTE ETME EĞİLİMİ DAHA YÜKSEK"
Imperial College MRC Bulaşıcı Hastalıklar Analiz Merkezi ve NERVTAG üyesi Prof. Neil Ferguson, yeni varyantın nerede ve nasıl yayıldığına dair yapılan ilk incelemelerde "Çocukları enfekte etme eğiliminin daha yüksek olduğuna dair göstergelere" rastlandığını söylüyor.
Bu bağlantının hala araştırılmakta olduğunu ve nihai sonuca varılmadığını belirten Ferguson, "Eğer bu doğruysa, corona virüs vaka artışlarının önemli bir kısmını, hatta belki de çoğunluğunu açıklayabilir" diyor.
"YENİ VİRÜS 4 HAFTALIK KISITLAMADA BİLE YAYILDI"
Araştırmalardan elde edilen veriler incelenmeye devam ediyor. Ancak yeni corona mutasyonu ile oluşan virüsün İngiltere'de Kasım ayındaki dört haftalık kısıtlama döneminde bile yayılmaya devam ettiği düşünülüyor.
Coroa virüsün bulaşma katsayısını ifade eden R sayısının sıkı kısıtlama döneminde 1,2 olduğu tahmin ediliyor; bu ise corona virüs vaka sayılarının artmaya devam etmesi anlamına geliyor.
Corona virüsün diğer varyantlarında ise kısıtlamalar döneminde R sayısı 0,8 düzeyinde olmuş ve vaka sayılarında düşüş kaydedilmişti.
İngiltere'de okullar kapandığı için enfeksiyon sayısında azalma beklediğini belirten Prof. Ferguson, "Bu durumda yeni yılda kontrolü elde tutarak önlemleri ne kadar gevşetebileceğimiz sorusu ortada duruyor" diyor.