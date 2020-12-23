SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüsü vaka ve hasta sayısı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 23 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 23 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

23 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 202.209

VAKA SAYISI: 19.650

HASTA SAYISI: 3.192

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 34.492

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.082.610

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.901.307

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 192.316

VAKA SAYISI: 19.256

HASTA SAYISI: 3.309

VEFAT SAYISI: 251

İYİLEŞEN SAYISI: 32.110

TOPLAM VAKA SAYISI: 2.062.960

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.866.815

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

"Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." dedi.