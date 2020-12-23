SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Aralık 2020 koronavirüs tablosu ve vaka sayısını açıkladı! İşte corona virüsü vaka ve hasta sayısı

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 23 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 23 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...
23 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 202.209
VAKA SAYISI: 19.650
HASTA SAYISI: 3.192
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 34.492
TOPLAM VAKA SAYISI: 2.082.610
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.901.307
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 192.316
VAKA SAYISI: 19.256
HASTA SAYISI: 3.309
VEFAT SAYISI: 251
İYİLEŞEN SAYISI: 32.110
TOPLAM VAKA SAYISI: 2.062.960
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.866.815
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
"Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." dedi.