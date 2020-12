Uzmanlardan son dakika uyarısı: Ateşsiz koronavirüs aramızda

Son dakika haberi: Çok değil, bundan bir yıl önce öksürük, vücut ağrıları ve halsizlik yaşamak gribin olağan belirtileriydi. Ancak Covid-19 hayatımıza girdi ve her kış en az bir kez yaşadığımız bu belirtiler deyim yerindeyse kâbusumuz oldu. Genel olarak solunum yolu hastalıkları hakkında bildiklerimiz yeni koronavirüs Sars-CoV-2 ile birlikte oldukça gelişti. Virüs dünyanın üzerine kara bir bulut gibi çökerken sağlık otoriteleri 3 belirtiye özellikle dikkat çekti: Ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı. Covid- 19 belirtilerini içeren listeye her geçen gün yeni bir bulgu eklendi. Şu an Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yayımladığı listede 11 resmi Covid-19 semptomu bulunuyor ve bunlar hâlâ olası her belirtiyi kapsamıyor.