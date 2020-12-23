Uzmanlardan son dakika uyarısı: Ateşsiz koronavirüs aramızda

OLAĞAN DIŞI DURUMDA ATEŞ OLMASA DA İZOLE EDİLMELİSİNİZ

Olağandışı belirtiler yaşıyorsanız ancak ateşiniz yoksa yine de kendinizi izole edin. Bir sağlık kuruluşu ile iletişime geçerek, testler, izolasyon yönergeleri ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi alın. Yaşadığınız soğuk algınlığı veya grip de olabilir.

Ancak vaka artışlarını göz önünde bulundurun, sağlık durumunuz hakkında daha fazla bilgi alana kadar güvende olmak ve çevrenizdekileri güvende tutmak için izole olmaya devam edin.