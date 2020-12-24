Bolu'da İYİ Partili Başkan Yardımcısı istifa etti, yerine CHP'li atandı

'İTTİFAKLA İPLERİ KOPARMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

İttifakta iplerin kopması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Özdemir, "Bizim şu andaki duruşumuz aynı. Bizim ittifakla ipleri kopardığımız gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece bir görüş ayrılığı vardır başkan yardımcılığı konusunda. Siyasette her zaman görüş ve fikir ayrılıkları olabilir. Biz yine tekrardan kendileriyle bir araya gelir, şehir için önemli hangi adımlar atılması gerekirse atarız. Önemli olan şehirdir, partiler değildir. Başkanımız siyasi kimliğini bir kenara koyduğunu söylemişti. Başkanımız partizanlık yapmamaktadır. Bugün böyledir, yarın görüşler değişir başka bir şey olur. Her iki taraf için de olumlu adımlar atılır ona göre karar verilir" diye konuştu.