Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

En son 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen yeni haftanın Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı araştırılıyor. Beştepe'de bir araya gelecek olan kabinenin ne zaman hangi saatte ve günde toplanacağı her hafta araştırılan konular arasında yerini alıyor. Son olarak yapılan açıklamalar doğrultusunda; esnafa kira yardımı, sokağa çıkma yasağı gibi kararlar alınmıştı. Peki; bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Son olarak yapılan toplantı sonrası alınan kararlar ise şu şekilde;