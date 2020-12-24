Eski istihbaratçı Altaylı’nın damadı ‘tehlikeli tutukluluk’ kategorisine alındı

FETÖ soruşturması kapsamında 'siyasi ve askeri casusluk' suçu nedeniyle hakkında 42.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz, 'tehlikeli tutukluluk' kategorisine alındı. Mahkeme heyeti, Yılmaz'ın duruşmalara mazeretsiz katılmaması ve daha önce savunma yapmadığı için soruşturmanın sonuçsuz kalmasına yönelik davranışlarını dikkate alarak tehlikeli tutukluluk kararı verilmesine hükmetti.

DURUŞMALARA KATILMADI

Tutuklu sanık Metin Can Yılmaz, astım rahatsızlığı olduğunu ve duruşmalara katılmayacağını bildirmesi üzerine, Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan mahkemede, sanığı sağlık kurumuna sevk ettiklerini, kurumun yaptığı muayene sonucu cezaevinde kalmamasını gerektirecek herhangi bir hastalığının olmadığına dair evrakın dava dosyasına geldiğini bildirdi. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya İstanbul'da davası olduğu gerekçesiyle katılmayan Yılmaz'ın avukatının mazereti ise usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi.

'TEHLİKELİ TUTUKLULUK' KATEGORİSİNE ALINDI

Metin Can Yılmaz'ın mahkeme heyetinde görevli hakimler hakkında muhtelif iddialarla suç duyurularında bulunduğu, daha önceki duruşmalara mazeretsiz katılmadığı ve daha önce savunma yapmadığı gerekçesi ile tehlikeli tutukluluk kararı verilmesine hükmedildi. Yılmaz'ın tutuklu bulunduğu Kırıkkale Keskin Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüksek Güvenlikli Sincan Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na müzekkere yazılmasına karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.