FETÖ elebaşısı Gülen'in avukat yeğenine ceza

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısı FetullahGülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Ferdane Nur Avcı, somut delil olmadığını öne sürerek hakkındaki iddiaları reddetti. Avcı, "Hiçbir terör örgütüne üye değilim, hayatımda yakından silah dahi görmedim" dedi. Hakkındaki beyanların asılsız olduğunu ifade eden Avcı, beraatını istedi. Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

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