İncirlik’e düşen drone paniğe neden oldu

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda bahçeye düşen drone polisi alarma geçirdi. Polis, incelenmek üzere emniyete götürüldüğü dronenin ne amaçla İncirlik Üssünde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Dronede kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacak.

İNCELEYEME ALINDI

Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi. Düşmüş drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.