Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu için kırmızı alarm! Yeni tespit edilen '501.V2' isimli virüs çok hızlı bulaşıyor

Mutasyon hakkında son dakika bilgisi sabah saatlerinde geldi. Ajansların aktardığı habere göre Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen 2 kişide mutasyona uğramış corona virüs tespit edildi. Yepyeni bir mutasyon tespit edildiğini açıklayan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu mutasyonun adının '501.V2' olduğunu ifade etti. Enfekte olmuş kişilerle temasta bulunan karantinaya alındı ve hızlı bir inceleme başlatıldı. Öte yandan ABD'deki bir araştırma sonucuna göre lama antikorlarının Covia-19 tedavisinde kullanılacağı kaydedildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
İngiltere'den gelen son dakika haberine göre '501.V2' adında bambaşka bir corona virüs mutasyonu tespit edildi. İngiltere Sağlık Bakanı corona virüs mutasyonu hakkında bilgilendirmede bulundu. İşte detaylar...
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede Güney Afrika'dan gelen 2 kişide korona virüsün mutasyona uğramış ve daha da hızlı yayılan başka bir türünün tespit edildiğini duyurdu.
İngiltere'den korona virüsün mutasyona uğraması ve yeni türün bulaşma hızının daha yüksek olduğunun açıklamasının ardından kötü bir haber daha geldi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Güney Afrika'dan gelen 2 kişide mutasyona uğraşmış korona virüsün başka bir türün tespit edildiğini bildirdi. Hancock, tespit edilen türün İngiltere'dekinden daha da hızlı yayıldığını ve daha fazla mutasyona uğradığını söyledi.
SON DAKİKA: 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDILAR!
Günlük gerçekleştirilen basın toplantısında mutasyona uğrayan virüs üzerinde duran Sağlık Bakanı Hancock, "Virüsle temasta bulunmuş ve bulaşan kişileri karantinaya aldık. Yeni mutasyona uğramış virüsü incelemeye başladık" diye konuştu. Alınan tedbirlere de değinen Hancock, son iki hafta içerisinde Güney Afrika'dan İngiltere'ye gelen herkesin 14 gün süreyle karantinaya alındığını ve bu kişilerin hiç kimseyle temas etmemesi için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.
MUTASYONLU CORONA VİRÜS İSRAİL'DE DE GÖRÜLDÜ!
İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01), İsrail'de de ortaya çıktı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik" diyerek, 4 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere'de tespit edilen ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tür koronavirüs (VUI-202012/01) Avrupa alarma geçti ve birçok ülke İngiltere ile ulaşımını durdurdu. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, "Birkaç dakika öncesine kadar iyimserdik. Artık değiliz. Bu bilgi birkaç dakika önce laboratuvarlarımızdan geldi" diyerek mutasyonlu koronavirüs vakalarının İsrail'de de görüldüğünü duyurdu. İsrail medyası, 4 kişide mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini bunların 3'ünün İngiltere'den geldiğini bildirdi.
SON DAKİKA HABERİ: LAMA ANTİKORLARI CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILACAK!
ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki (NIH) bilim insanları, lama, deve ve alpaka gibi hayvanlarda bulunan nano antikorların Covid-19 tedavisinde ve virüsü önlemede kullanılabileceğini keşfetti. Araştırmayı yürüten bilim insanları, lama, alpaka ve deve gibi hayvanlarda bulunan 'NIH-CoVnb-112' antikorunun insanlardaki antikorlara oranla hem daha küçük hem de 10 kat güçlü olduklarını, bu kapsamda corona virüs tedavisinde ve hastalığı önlemede etkili olabileceğini ifade etti.
ANTİKORLAR, COVİD-19'U ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Laboratuvar deneyleri, Cormac adlı lamadan alınan nano antikorunun, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin proteinine yapıştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösterdi. Araştırmayı yürüten ekipten Profesör David Brody, "Bu anti-Covid-19 antikorunun (lama nano antikoru) koronavirüs salgınıyla mücadelede oldukça etkili ve çok yönlü olabileceğini umuyoruz" dedi. Bu nano antikorların doğal olarak deve, lama ve alpaka gibi hayvanların bağışıklık sistemleri tarafından üretildiği ifade edildi.
Bilim insanları ortalama olarak, nano antikor proteinlerinin insan antikorunun yaklaşık onda biri ağırlığında olduğunu, ayrıca daha ucuz ve mühendisliğinin daha kolay olduğunu vurguladı. İngiltere de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ekiplerin, salgını frenlemeye yardımcı olabilecek lama nano antikorları topladığı bilgisi paylaşıldı.
BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ'DEN SON DAKİKA MUTASYON AÇIKLAMASI!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılmasına neden olan mutasyon ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Koronavirüsün mutasyon geçirmesinin yaratacağı etkilerin netlik kazanmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, panik yaşanmamasını ancak önlemleri de elden bırakmamak gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Özlü, "Yeni bir virüs varyantı ortaya çıktı. Ciddi bir mutasyon geliştiği görüldü ancak bu mutasyonun etkisiyle ilgili yapılan değerlendirmelerin toplumdaki karşılığını net olarak bilmiyoruz. Bazı gözlemlerle bu uyarlanıyor denildi ama bunu zaman içinde net halde göreceğiz.
Panik yapmaya gerek yok ama dikkatli olmak ve süreci yakından takip etmekte fayda var. Mutasyonların ortaya çıktığı alanlara baktığımızda virüsün daha kolay bulaştırıcı bir hale gelebileceğini öngörebiliyoruz. İngiltere'deki vaka artışları da buna paralel geliştiği için böyle bir korku ortaya çıktı" diye konuştu.
'MUTASYONLARIN TOPLUMDAKİ KARŞILIĞI BİLİNMİYORDU'
Koronavirüslerin daha önce de mutasyon geçirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Özlü, "Aslında mutasyon her zaman olan bir şey ama bu mutasyonların toplumdaki karşılığı bilinmiyordu. Virüsün davranışını değiştirici bir mutasyon olduğu şu ana kadar görülmemişti ama bu mutasyonun virüsü daha kolay bulaştırıcı hale gelmesine yardımcı olduğu, virüse bu konuda avantaj sağladığı yönündeki değerlendirmeler, buna paralel olarak İngiltere'deki vaka artışlarından sorumlu olabileceği gözlemler biraz tedirginliğe yol açtı. Bence de tedbirli olmakta yarar var" dedi.
UMARIM KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞMEZ
Mutasyon geçiren koronavirüsün hastalık oluşturucu ve öldürücü etkisinin, yayılma hızından daha önemli olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Esas olan burada virüsün bulaştırıcılığının yanında hastalık oluşturucu gücünde bir değişiklik olup olmadığı, ölümcüllük oranında bir değişiklik olup olmadığı, bağışıklık oluşturmada farklılığın olup olmadığı gibi soruların cevabını henüz tam olarak bilmiyoruz ama bununla ilgili endişe yaratacak bir bilgi de elimizde yok. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez.
Virüsün mutasyonu da yeniden bir salgını tetiklemez. 2020'yi hepimiz zor geçirdik, bu kötü deneyime dayanan korkularımız var. Yeni bir virüs, yeni bir salgın, yeni bir dalgalanmaya yol açar mı diye endişe ediliyor. Bundan dolayı İngiltere'ye uçuşlar ve sınırlar kapatıldı. Bunları ön tedbir olarak görmek lazım" ifadelerinde bulundu.
'BULAŞTIRICILIĞININ ARTMASI VİRÜSE KOL KANAT TAKMAZ'
Sosyal izolasyona dikkat edilmesinin altını çizen Prof. Dr. Özlü, " Virüsün bulaştırıcılığının artması ona kol kanat takmaz, virüs kendi kendine bulaşmıyor. Virüsü bize bulaştıran bir insan ve biz ona fırsat vermezsek virüs bize bulaşamaz. Virüsün bulaşması için birinin bize taşıması lazım. Süreç içerisinde virüsün kolay bulaşması, hızlı yayılması söz konusu olsa bile tedbir alarak önleyebiliriz.
Esas olan şey sosyal izolasyona uymak. Dün bunu yapıyorsak bugün 3 kat daha fazla yapmamız lazım. Topluma, kalabalıklara, başka insanlarla beraber olacağımız kapalı alanlara özellikle girmemeye çalışmak lazım. Kendi hane halkımızla birlikte olmakta yarar var" şeklinde konuştu.
'OLUMSUZ BİR KANIT DA YOK'
Prof. Dr. Özlü ayrıca, mutasyona uğrayan koronavirüsün aşı çalışmalarına karşı bir etkisi olup olmayacağıyla ilgili ise "Tartışılan konular, aşıyla ilgili sorular, hastalanma ve ölümle ilgili bir değişiklik oluşacak mı? gibi soruların henüz karşılığı bilinmiyor ama bu konuda olumsuz bir kanıt da yok. Olumsuz bir sonuca evrileceğine dair elimizde bilgi yok" dedi.