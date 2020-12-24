Son dakika! İBB’nin Halk Ekmek büfesi yalanının belgeleri! Şehit, gazi ve engelleri yakınları görmezden gelindi!

"HALK EKMEK BÜFELERİ ÖNÜNDEKİ KUYRUKLARIN SEBEBİ BECERİKSİZLİK"

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, şunları söyledi:

"(AK Parti) Bizim dönemimizde Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruk gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü Halk Ekmek ekmeği üretir. Sabahın altısında büfeye gelir, bırakır. Sabahleyin kahvaltını yapabilecek vatandaşımız da ekmeğini alır, gider. Ama bunlar (İBB Yönetimi) aciz ya, iş yapmayı bilmiyorlar ya ekmek üretmeyi de beceremiyorlar. Hazır fabrika, her şey hazır ama ekmeği üretip Halk Ekmek büfelerine getirip teslim edemiyorlar. Vatandaş AK Parti döneminde alıştığı saatte ekmek almak için büfeye geliyor, ekmek gelsin diye bekliyor. O kuyruk ekmeğin gelmesini bekleyenler kuyruğu. Bunların beceriksizliğinden ekmek gelemediği için vatandaşlar bekliyor."

Muhammet Kaynar, CHP'li İBB yönetiminin şehit, gazi ve engelli ailelerinin işletmesi kaydıyla Halk Ekmek büfelerinin sayısının artırılması talebinin de gerçek dışı olduğu söyledi.