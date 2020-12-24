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Son dakika: 'ne düşen drone paniğe neden oldu! 3 adet savaş uçağı havalandı!

Son dakika haberi: ’da, İncirlik 10'uncu  üzerinde uçurulan dron, kısa süreli bir paniğe neden oldu. Bir süre sonra üssün bahçesine düşen drone, terörle mücadele polislerince incelenmek üzere emniyete götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 11:07 Son Güncelleme: 24.12.2020 11:40 ABONE OL
Son dakika: İncirlik Üssü'ne düşen drone paniğe neden oldu! 3 adet savaş uçağı havalandı!

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra drone'un İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler, drone'un düştüğü yerden alıp, incelemek üzere emniyete götürdü. Basit dron olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi.

Polis, drone'un ne amaçla İncirlik Üssü'nde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Drone'da kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacağı öğrenildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı, hangardan çıkarak, peş peşe havalandı. Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce bir Rusya uyruklu, İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, dronla üsse saldırı yapacağı iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı.

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Son dakika: İncirlik Üssü'ne düşen drone paniğe neden oldu! 3 adet savaş uçağı havalandı!
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