Son dakika: İncirlik Üssü'ne düşen drone paniğe neden oldu! 3 adet savaş uçağı havalandı!

İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı üzerinde ve çevresinde drone uçurulduğu ihbarı yapıldı. Üsse, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. Bir süre sonra drone'un İncirlik Üssü'ndeki bahçeye düştüğü belirlendi. Ekipler, drone'un düştüğü yerden alıp, incelemek üzere emniyete götürdü. Basit dron olduğu ve henüz sahibine ulaşılamadığı öğrenildi.

Polis, drone'un ne amaçla İncirlik Üssü'nde uçurulduğunu tespit etmeye çalışıyor. Drone'da kayıtlı görüntüler varsa incelemeye alınacağı öğrenildi.