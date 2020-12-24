Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Minik bebeğin katledilmesinde kahreden detay

Son dakika! Minik bebeğin katledilmesinde kahreden detay Son dakika! Yeni doğan bebeğini poşetleyip çöpe atan 22 yaşındaki hemşire hakkında birbiri ardına gelişmeler yaşanmaya tüyler ürperten olayda yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Önceki gün akşam saatlerinde iki kağıt toplayıcısı, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulmuş, hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamamıştı. Kan donduran düşüren olayda şoke eden ayrıntılar ortaya çıktı. Bebeğin annesi E.Ç. (22) ve sevgilisi M.B. ile ilgili bugün bir son dakika gelişmesi daha duyuruldu

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN Giriş Tarihi: 24.12.2020 07:44 Son Güncelleme: 24.12.2020 08:30 ABONE OL

Çanakkale'deki bebek cinayetinde son dakika gelişmesi! Çanakkale'de yeni doğan bebeğini poşete koyup çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yeni doğmuş bir erkek bebek bulan kağıt toplayıcısı kadınların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve adeta görenlerin, duyanların kanını donduran her bir ayrıntı birbiri ardına ortaya çıkmaya başladı. İşte Türkiye'yi kahreden bebek cinayetindeki sıcak gelişmeler ve çarpıcı ayrıntılar;

POŞETİN İÇİNDEKİ BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak'ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu. Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmişti.