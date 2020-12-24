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Yakalanan firari müdürün şiirindeki detaylar!

soruşturmaları kapsamında aranan eski emniyet müdürü İstanbul'da bir gaybubet evinde yakalandı. Şüphelinin yakalandığı adreste terör örgütü FETÖ elebaşı 'e kendi ile yazdığı bir şiir ele geçirildi. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi.

Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:48 Son Güncelleme: 24.12.2020 13:58 ABONE OL
Yakalanan firari müdürün şiirindeki detaylar!

FETÖ soruşturmaları kapsamında 2016'da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Naci Ö.'nün Ümraniye'de örgütün gizli evleri olarak bilenen bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi. Madenler Mahallesi'ndeki adrese operasyon yapıldı ve Naci Ö. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında çok sayıda itirafçı ifadesinin de bulunduğu ifade edildi. Adreste yapılan aramalarda bir sahte kimlik, iki sahte sürücü belgesi, yedi örgütsel kitap, üç tablet ve dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 5 harici bellek ve hafıza kartı, 630 dolar, 200 euro ve 400 lira bulundu.

Aramalarda; şüphelinin "Cancazım" diye hitap ettiği Fetullah Gülen'e kendi el yazısı ile yazdığı bir şiir de ele geçirildi. Naci Ö. tutuklandı.

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Yakalanan firari müdürün şiirindeki detaylar!
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