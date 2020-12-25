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darbe girişiminde hedef milli projelere darbe vurmaktı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 25.12.2020 ABONE OL
17-25 Aralık darbe girişiminde hedef milli projelere darbe vurmaktı
FETÖ'nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin bir önceki aşaması olan 17-25 Aralık darbe girişiminde yaşananlar, aradan 7 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. 17 Aralık 2013'te gerçekleştirdiği kumpastan sonra ülkede yaşanan tartışma ortamından umutlanan FETÖ, kaos ve hükümet krizi çıkarmayı başardığını düşünüyordu. Örgüt, bir hafta sonra 25 Aralık'ta yeni bir dosyayı devreyi soktu ve ikinci bir operasyona kalkıştı. Operasyonun başındaki savcı Muammer Akkaş'tı. Operasyon yapılacak isimler ise Türkiye'de dev projelere imza atan şirketler ve işadamlarıydı. Akkaş, ilk başta 41 işadamının gözaltına alınması talimatını verdi. Ancak 18 Aralık'ta İstanbul Emniyeti'ndeki FETÖ'cü polis müdürleri görevlerinden alınınca bu girişim suya düştü. 25 Aralık kumpasının emniyetteki ayağında ise dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı, İstanbul Mali Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Emniyet Müdürü Hamza Tosun, Mali Şube Müdür Yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, gibi örgüt militanları yer aldı. 25 Aralık soruşturmasında 71 sanıktan 10'u ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

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17-25 Aralık darbe girişiminde hedef milli projelere darbe vurmaktı
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