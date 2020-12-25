Farklılıklarımızı zenginlik görüp geleceği inşa edeceğiz

Başkan Erdoğan, Hristiyan vatandaşların 24 Aralık Noel yortularını yayımladığı mesajla kutladı:Yaşadığımız topraklar bin yıllardır barışın ve huzurun, emin insanların yurdu olmuş; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yapmıştır...Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz.Hristiyanlığın farklı mezhep, gelenek ve kiliselerine bağlı Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, Türkiye'deki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme 40 dakika sürdü.