Kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilitlendi!

Koronavirüs'le mücadele kapsamında vaka sayılarının artmasından sonra Türkiye genelinde dördünce kez uygulanan hafta sonu kısıtlaması öncesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 16.00 itibariyle yüzde 65'e yükseldi.



Ülke genelinde Covid-19 nedeniyle dördünce kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğunda büyük artış yaşandı. Akşam saat mesai bitiş saati olan 16.00 itibariyle yüzde 65 ile rekor seviyeye çıktı.





Cuma akşamı saat 21.00'dan Haftasonundan Pazartesi saat 05.00'a kadar olan 56 saatlik sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik adeta kilitlenme seviyesine ulaştı. Daha önce yola çıkanlar evlerine yaklaşık 3-4 saatte ulaşabilmişlerdi. Geçen haftalardaki kısıtlama öncesindeki trafik yoğunluğu saat 20.00'da yüzde 82'lere kadar yükselmişti. İBB trafik uygulaması adeta kırmızıya döndü. E-5 karayolu ve toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı.