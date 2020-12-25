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merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik gerçekleştirilen operasyon, gözaltı kararı verilen 9 şüpheli yakalandı

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 10:47 ABONE OL
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen ve 1 muvazzaf astsubay ile 7 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 gözaltı
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