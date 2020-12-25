Örgüt firarilerinin 'patates hat' ağına operasyon! Bin hatla yakalandılar

İstanbul'da firari FETÖ üyeleri başta olmak üzere aranan terör örgütü üyelerine, uyuşturucu çetelerine, suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine "Patates" olarak adlandırılan ve yabancı uyruklu kişiler adına kaydedilmiş açık telefon hatlarını satan iki kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Satışa hazır halde bin 11 adet açık "Patates Hat" ve yabancı uyruklu 150 kişiye ait pasaport fotokopisi ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; önemli bir operasyona imza atarak terör örgütlerine, uyuşturucu çetelerine, suç örgütlerine, yasa dışı bahis şebekelerine ve firari suçlulara darbe vurdu. İstanbul Mali Polis, Fatih İlçesi'nde telefon bayisi işleten H.A.'nın yabancı uyruklu ve özellikle kaçak durumda olan kişilerin pasaportlarını kullanarak; üzerlerine açtığı açık telefon hatlarını şebekelere, suç örgütlerine, firari olarak aranan terör örgütü üyelerine ve "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına satıyordu. Çok sayıda FETÖ üyesi firariye "Patates Hat" olarak adlandırılan telefon hatlarını sattığı iddia edilen şüpheli H.A. ve suç ortağı U.Y. operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



SAHTE BELGELER DE KULLANILMIŞ



İki şüphelinin ikamet adreslerine ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; sahte belgelerle yabancı uyruklu kişiler ve kaçak göçmenler adına açılmış "Patates Hat" olarak adlandırılan satışa hazır halde bin 11 adet açık telefon hattı ele geçirildi. Adreslerde henüz aktive edilmemiş 412 telefon hattı, bin 423 adet sim kart, dört pasaport, yabancı uyruklu kişilere ait 150 pasaport fotokopisi ve yine yabancı uyruklu 12 kişiye ait "Hat Sözleşme Fotokopisi" de bulundu. Adreslerde ele geçirilen tüm suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı. İncelemelerin sürdüğü belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli H.A. ve U.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.