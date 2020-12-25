Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gündeme dair flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın gündeme dair önemli açıklamaları şöyle:

(Koronavirüs aşısı) - Değerli arkadaşlar ben bir tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım. Kendi danışmanlarım doktor olarak profesör danışmanlarım, sağlık kurulum ve bunun yanısıra bakanım var. Kendilerinden edindiğim bilgilerden Çin'den 50 milyon doz gelecek. İlk etapta 4.5 milyon gelecek. Aşılama sürecini sağlık olmak üzere başlatacağız. Aşı olacğaımı Ayasofya Camisi'nden bir Cuma çıkışında açıklamıştım. Tüm vatandaşlarımı bu hassasiyete davet ediyorum. Bu işin bilirkişileri doktorlarımızdır. Bu alanda konuşması gereken hocalarımızdır. Bizim herhangi bir itilaf ve sıkıntıya yol açmadan, aslında virüsle savaşırken, kimsenin aklına virüs düşürmemeliyiz. Tüm arkadaşlarımız ile aşıyı olacaz. Temennimiz bu aşı ile birlikte bu belaya karşı mücadelemizi en güzel şkilde verelim. Burada ilk olarak Çin var, sonra da Almanya var. İki üğlkeden gelecek aşılarla süreci işleteceğiz.

Yılbaşı eğlenceleri - Bu tür şeylere fırsat vermeyiz. Gereken yapacağız. Sonra bak devlet nerede, devlet önlem almadı diyecekler. İstihbaratımız önlem alacak, bu işlerin üzerine gidilecek.

İsrail ile ilişkiler - Bizim İsrail ile münasebetimiz tam kesilmiş değil. En tepe noktalarındaki kişilerle sorunlar yaşıyoruz. Bunlarla sorunlar olmasa İsrail ile ilişkiler başka olabilirdi. Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in tavrını kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim adalet ve toprak bütünlüğü anlayışımıza uymaz. Ayrıştığımız noktadır. Gönül arzu eder ki, İsrail ile ilişkiler daha iyi olsun.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu - Oğlu Hüseyin ile her gün görüşüyorum, bilgi alıyorum. Maalesef inişli, çıkışlı durumlar oluyor.