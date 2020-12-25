Son dakika... Belediyeden ihale alan tanıdık CHP'li araçları göndermedi

Beycan Üçkardeş'in haberine göre yangın merkez Mezitli İlçesi Viranşehir Mahallesi'nde bulunan 10 katlı Doğa Plaza Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 8'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda evi sardı. Aşırı duman ve alevlerin içinde kalarak korku ve paniğe giren ve tek başına olduğu belirtilen Yasemin Özel, balkona tırmandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bu sırada ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye aracı merdiveni açtı. Ancak, açtığı itfaiye merdiveni kısa kaldığı için 6'ncı kat hizasına kadar çıkabildi. Yangın nedeniyle apartman önünde toplanan çok sayıdaki kişinin dehşetle izlediği olayda, balkon korkuluğuna tutunarak hayatta kalma mücadelesi veren genç kız, daha fazla dayanamayarak kendisini boşluğa bırakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten yere çakılan genç kız feci şekilde yaşamını yitirdi.