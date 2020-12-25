FETÖ’nün sınav evlerine operasyon! 25 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün adliye mahrem yapılanmasında geçmiş yıllardaki adli-idari yargı sınavları öncesinde örgüt tarafından ayarlanan Hakim-Savcı çalışma evlerine yerleştirilen 21 şüpheli ile Hava Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmada bulunan 17 askere yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü çalışmada, FETÖ'nün Adliye mahrem yapılanmasında geçmiş yıllarda adli-idari yargı sınavları öncesinde örgüt tarafından ayarlanan Hakim-Savcı çalışma evlerine yerleştirildikleri belirlenen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan analiz çalışmaları ve etkin pişmanlıktan yaralananların ifadelerinden tespit edilen 21 örgüt üyesinden 13'ü yapılan baskınlarla gözaltına alındı.



9'U İHRAÇ EDİLEN SUBAY GÖZALTINDA



Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanması yönelik soruşturmasında ise geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık yasasından yararlanan örgüt üyesi subay ve astsubayların ifadelerinde teşhis ettikleri aynı zamanda da ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla irtibat kurdukları belirlenen 17 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Meslekten ihraç edilen 9 subayında aralarında bulunduğu 12 şüpheli baskınlarla gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.