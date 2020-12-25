SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! BioNTech aşısı için anlaşmaya varıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Anlaşma miktarının bu yıl için 550 bin doz, Mart ayı sonuna kadar da 4,5 milyon doz olduğu açıklandı. Anlaşmanın şartlarına göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aşı temin edilebilecek.