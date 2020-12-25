SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! BioNTech aşısı için anlaşmaya varıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Anlaşma miktarının bu yıl için 550 bin doz, Mart ayı sonuna kadar da 4,5 milyon doz olduğu açıklandı. Anlaşmanın şartlarına göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aşı temin edilebilecek.
550 BİN DOZ AŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşım;
"Biontech aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.
30 MİLYON DOZA KADAR
Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte MART ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.
AŞI İÇİN ONAM ALINACAK
Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMEMESİYDİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan ONAY ALINACAK.
Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim."