Son dakika haberi: Ünlü doktor hakkında taciz şikayeti! Çıplak elle göğüs muayenesi...

İstanbul'da özel bir hastaneye giderek tedavi olmak isteyen sporcu kadın kendisini muayene eden ünlü bir profesörün tacizine uğradığını iddia etti. 37 yaşındaki D.B., isimli genç kaldın geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye gitti. Kadınsal bir rahatsızlığı bulunan genç kadın ünlü Profesör R.S.'ye başvurdu. D.B., muayene için sedyeye geçtiğinde iddiaya göre doktor genç kadının vücut dokunulmazlığını ihlal edip taciz içerikli yaklaşımlarda bulunmaya başladı.